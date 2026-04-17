Graz: Parteien schließen Fairnesspakt für Gemeinderatswahl 2026

In Graz ziehen mehrere Parteien an einem Strang: Vor der Gemeinderatswahl 2026 haben sie ein Fairnessabkommen beschlossen. Ziel ist ein respektvoller Wahlkampf - mit klaren Regeln gegen Hetze und Falschinfos.

Grüne, KPÖ, SPÖ, ÖVP und NEOS haben sich vor der Gemeinderatswahl 2026 auf ein gemeinsames Fairnessabkommen geeinigt. Damit verpflichten sich die Parteien zu einem respektvollen und faktenbasierten Wahlkampf. Im Mittelpunkt sollen Inhalte und Lösungen stehen und nicht persönliche Angriffe. Ziel ist es, das Vertrauen der Grazer zu stärken und den politischen Wettbewerb auf eine sachliche Ebene zu bringen.

Verbot von Diskriminierung und Falschinfos

Das Abkommen enthält mehrere konkrete Regeln. Dazu zählen ein klares Diskriminierungsverbot, Transparenz bei den Wahlkampfausgaben sowie die Einhaltung der gesetzlichen Wahlkampfkostenobergrenze. Auch gegen Desinformation wird vorgegangen und zwar nicht nur klassisch, sondern auch im digitalen Raum und beim Einsatz von Künstlicher Intelligenz. Damit reagieren die Parteien auf neue Herausforderungen im Wahlkampf.

©Stadt Graz Mit dem Fairnesspakt wollen Grüne, KPÖ, SPÖ, ÖVP und NEOS einen respektvollen und faktenbasierten Wahlkampf in Graz sicherstellen.

Parteien betonen Verantwortung

Die Vertreter der Parteien sehen im Abkommen einen wichtigen Schritt. GR Tristan Ammerer (Grüne) sagt: „Mit diesem Fairnessabkommen schaffen wir eine klare gemeinsame Grundlage für den Wahlkampf. Gemeinsam mit dem Monitoring des Grazer Menschenrechtsbeirats sorgen wir dafür, dass der Wettbewerb respektvoll und transparent bleibt. Denn die Menschen in unserer Stadt haben einen Wahlkampf verdient, in dem es um Lösungen geht und um einen guten Umgang miteinander.“

KPÖ: „Fairer, faktenbasierter Umgang ist für uns keine Kür, sondern Pflicht“

Auch KPÖ-Gemeinderätin Sahar Mohsenzada betont: „Gerade im Wahlkampf zeigt sich, wie ernst Parteien Demokratie und Verantwortung nehmen – ein fairer, faktenbasierter Umgang ist für uns keine Kür, sondern Pflicht. Die Grazer haben einen Wahlkampf verdient, der auf Respekt, Transparenz und ehrlichen Argumenten basiert, nicht auf Hetze oder Täuschung.“

Weiterentwicklung bestehender Regeln

Für die SPÖ ist das Abkommen eine Weiterentwicklung bestehender Maßnahmen. GRin Daniela Schlüsselberger erklärt: „Was 2021 mit einer freiwilligen Wahlkampfkostenobergrenze begann, hat den Weg für die heutigen klaren Regeln geebnet. Mittlerweile ist diese Grenze Gesetz und sorgt für die nötige Transparenz. Mit diesem Abkommen ziehen wir nun eine klare Linie: Wir wollen einen sauberen Wahlkampf ohne schmutzige Tricks.“ Auch ÖVP und NEOS unterstützen den gemeinsamen Weg. GR Markus Huber (ÖVP) betont: „Für uns als Grazer Volkspartei ist es eine Selbstverständlichkeit, dass wir einen fairen und sauberen Wahlkampf führen.“ NEOS-Landesgeschäftsführerin Lena Berner ergänzt: „Uns geht es dabei vor allem darum, das Vertrauen der jungen Menschen in die Politik zurückzugewinnen.“

Kontrolle und gemeinsames Vorgehen

Damit die Regeln nicht nur auf dem Papier stehen, wurde auch eine parteiübergreifende Kontrolle vereinbart. Eine gemeinsame Peergroup soll mögliche Verstöße prüfen und den fairen Umgang sicherstellen. So wollen die Parteien gewährleisten, dass das Abkommen im Wahlkampf auch tatsächlich eingehalten wird.

Fokus auf Lösungen für Graz

Mit dem Fairnessabkommen setzen die Parteien ein klares Signal: In Graz soll der Wahlkampf ohne „Dirty Campaigning“ ablaufen. Statt Zuspitzung und Angriffen sollen konkrete Ideen und Lösungen für die Stadt im Vordergrund stehen und ein respektvoller Umgang miteinander.