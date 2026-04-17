Graz vertagt Millionenprojekte: Schulen vorerst auf Eis gelegt

Graz verschiebt mehrere Schulbauprojekte, doch eine Absage gibt es nicht. Wegen wirtschaftlicher Unsicherheiten werden Entscheidungen vertagt. Für betroffene Schulen heißt es vorerst warten, während die Planungen weiterlaufen.

Nach der Ankündigung, große Bauvorhaben in Graz zu verschieben, sorgt die Stadt nun für Klarstellung: Kein einziges Schulbauprojekt wurde gestrichen. Stattdessen werden Beschlüsse vorerst vertagt. Ziel ist es, im Herbst, bei stabileren wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, fundierte Entscheidungen im Gemeinderat zu treffen. Erst dann sollen die Projekte verlässlich umgesetzt werden. Finanzstadtrat Manfred Eber betont: „Die Notwendigkeit der Schulprojekte ist unbestritten – es ist jetzt jedoch nicht der richtige Zeitpunkt für entsprechende Beschlüsse.“ Unter den aktuellen Bedingungen wären Entscheidungen mit erheblichen finanziellen Risiken verbunden.

©Stadt Graz/Foto Fischer

Unsichere Lage zwingt zum Abwarten

Hintergrund der Verschiebungen ist die angespannte wirtschaftliche Situation. Steigende Energiepreise, internationale Unsicherheiten und eine schwächelnde Konjunktur setzen auch die Stadtbudgets unter Druck. Erst kürzlich warnte der Direktor der Internationalen Energieagentur vor der „größten Energiekrise, die wir je erlebt haben“. Diese Entwicklungen wirken sich direkt auf öffentliche Haushalte aus. Laut Eber sei es daher notwendig, mit „besonderer Vorsicht und Weitblick“ zu handeln. Auch andere Städte, etwa Wien, setzen derzeit ähnliche Schritte.

Planungen laufen im Hintergrund weiter

Für betroffene Schulen bedeutet das zwar Verzögerungen, aber keinen Stillstand. Die Planungen und Vorbereitungen werden fortgesetzt, damit nach einem Beschluss rasch gebaut werden kann. Gespräche mit Direktorinnen und Direktoren sollen zeitnah folgen. Bei einzelnen Projekten, etwa der VS Berta-von-Suttner oder der MS Albert Schweitzer, zeigt sich Eber zuversichtlich, dass bereits im Herbst grünes Licht gegeben werden könnte. Andere Vorhaben könnten sich hingegen um rund ein Jahr verschieben.

Bildung bleibt Priorität

Trotz der aktuellen Sparmaßnahmen betont die Stadt, dass der Bildungsbereich weiterhin oberste Priorität hat. Seit 2022 wurden rund 120 Millionen Euro in den Neu- und Ausbau sowie in die Sanierung von Schulen investiert. Zu den größten Projekten zählen die MS Smart City, die VS Reininghaus, die Sport-MS Eggenberg und die MS Puntigam. Dieser Kurs soll auch künftig beibehalten werden, sobald die finanziellen Rahmenbedingungen wieder mehr Sicherheit bieten.

Kritik bleibt nicht aus

Die Verschiebungen stoßen dennoch auf politische Kritik. Mehrere Parteien sehen darin ein falsches Signal für die Zukunft der Kinder und warnen vor steigenden Kosten sowie möglichen Engpässen bei Schulplätzen. Die Stadt hält dagegen: Es gehe nicht ums Sparen auf Kosten der Bildung, sondern um verantwortungsvolle Entscheidungen in unsicheren Zeiten.