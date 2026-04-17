Einsatz endet im Crash: Polizeiauto in Graz verunfallt – drei Verletzte

In Graz-Gries krachte es Freitagfrüh im Kreuzungsbereich Herrgottwiesgasse/Maurergasse. Ein Polizeiauto auf Einsatzfahrt kollidierte mit einem Wagen. Drei Personen wurden dabei leicht verletzt.

Ein Polizeiauto kollidierte bei einer Einsatzfahrt in Graz mit einem anderen Auto. Drei Personen wurden leicht verletzt.

Ein Polizeiauto kollidierte bei einer Einsatzfahrt in Graz mit einem anderen Auto. Drei Personen wurden leicht verletzt.

Freitagmorgen, 17. April 2026: Gegen 7 Uhr kam es mitten im Frühverkehr in Graz-Gries zu einem Verkehrsunfall. Laut Landespolizeidirektion Steiermark „kam es im Kreuzungsbereich Herrgottwiesgasse/Maurergasse zu einer Kollision zwischen einem Polizeifahrzeug und einem Pkw“. Der Streifenwagen ist zu diesem Zeitpunkt mit eingeschaltetem Blaulicht auf dem Weg zu einem Einsatz.

Drei Personen leicht verletzt

Der Zusammenstoß bleibt nicht ohne Folgen. „Bei dem Zusammenstoß wurden der 42-jährige Lenker des Pkw sowie zwei Polizeibeamtinnen leicht verletzt“, heißt es von der Polizei. Der 42-Jährige entscheidet sich jedoch gegen eine ärztliche Behandlung. Die beiden Beamtinnen werden hingegen ins LKH Graz gebracht und dort ambulant versorgt.

Erheblicher Schaden an beiden Fahrzeugen

Die Wucht des Aufpralls sorgt für deutliche Schäden. „An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden“, bestätigt die Landespolizeidirektion. Wie hoch der Schaden genau ist, ist derzeit noch nicht bekannt.

Ermittlungen laufen

„Der Streifenwagen befand sich mit eingeschaltetem Blaulicht auf dem Weg zu einem Einsatz“, so die Polizei. Der genaue Ablauf wird aktuell untersucht. „Der genaue Unfallhergang ist Gegenstand laufender Ermittlungen“, heißt es abschließend von der Landespolizeidirektion Steiermark.