Speicherkanal in Mariatrost: Bohrarbeiten erfolgreich beendet

Gute Nachrichten aus Graz-Mariatrost: Der Durchstich für den neuen Speicherkanal ist geschafft. Die Bauarbeiten liegen im Plan. Jetzt startet die nächste Phase des wichtigen Infrastrukturprojekts.

Seit Jänner wurde in Graz-Mariatrost intensiv gearbeitet. 5 Minuten berichtete: „Tunneltaufe“: Startschuss für 700-Meter-Speicherkanal in Mariatrost. Jetzt ist ein entscheidender Schritt geschafft. Die Bohrarbeiten für den neuen, rund 650 Meter langen Speicherkanal sind abgeschlossen. Am Donnerstag, dem 16. April, erfolgte der Durchstich in der Zielgrube. Besonders bemerkenswert: Die Arbeiten verliefen laut Verantwortlichen planmäßig und ohne Komplikationen. Ein Erfolg, der auf einer Baustelle dieser Größe nicht selbstverständlich ist. Entsprechend groß ist die Erleichterung bei allen Beteiligten.

Stolz auf die Leistung des Teams

Hinter dem Projekt steckt viel Einsatz. „Das ganze Team ist sehr stolz auf die bisher erreichten Leistungen auf dieser herausfordernden Baustelle“, sagt Tunnelpatin Christina Platzer von der Wasserwirtschaft. Die Freude über den reibungslosen Verlauf ist spürbar. In den kommenden zwei Wochen wird nun die Baustelle rund um die Bohrung durch die Firma Braumann geräumt. Damit wird Platz für die nächsten Arbeitsschritte geschaffen.

Nächste Bauphase startet jetzt

Auch wenn der Speicherkanal selbst im Prinzip fertig ist, geht das Projekt nahtlos weiter. Jetzt stehen die Errichtung von Drossel-, Überlauf- und Schachtbauwerken sowie weitere Kanalanlagen in der Unteren Schönbrunngasse am Programm. Parallel dazu werden Begleitkanäle im südlichen Abschnitt gebaut. Ziel ist es, dieses erste Baulos bis Ende August 2026 vollständig abzuschließen. Danach wird das Baufeld provisorisch wiederhergestellt und an das Projekt „Linie 1“ übergeben.

So geht es danach weiter

Ab September 2026 übernimmt das nächste Großprojekt: Der zweigleisige Ausbau der Straßenbahnlinie 1 durch die Graz Linien startet. In diesem Zuge werden weitere Kanalanlagen errichtet und Seitenstraßen fertiggestellt. Das gesamte Infrastrukturprojekt in Mariatrost bleibt damit auch in den kommenden Jahren eine Großbaustelle. Die endgültige Fertigstellung aller Maßnahmen ist derzeit für Mitte 2028 geplant.