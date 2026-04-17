Bildergalerie: Das war das Katze Katze-Opening in Graz

Graz bekommt einen Hauch Kalifornien: Die Katze Katze hat ihre Hofsaison eröffnet und das mit Sommerstimmung, Retro-Vibes und einem neuen Gastgarten mitten in der Innenstadt.

Sommergefühle wie in Palm Springs und das mitten in Graz: Die Katze Katze zeigt, wie urbanes Lebensgefühl richtig geht.

Sommergefühle wie in Palm Springs und das mitten in Graz: Die Katze Katze zeigt, wie urbanes Lebensgefühl richtig geht.

Mit einem stimmungsvollen Abend hat die Katze Katze am Donnerstag, dem 16. April, die diesjährige Hofsaison eingeläutet. Unter dem Motto „Palm Springs“ wurde der Innenhof kurzerhand zur Retro-Oase. Statt grauem Alltag warteten warme Farben, lockere Stimmung und ein Hauch Kalifornien. Zahlreiche Gäste ließen sich das nicht entgehen und sorgten für echtes Sommerfeeling mitten in der Stadt. Damit wurde einmal mehr deutlich, wie sich urbanes Lebensgefühl und außergewöhnliches Design verbinden lassen.

Retro-Vibes und entspannte Atmosphäre

Der Abend stand ganz im Zeichen von Mid-Century-Elementen und Signature-Cocktails. Dazu kam eine entspannte, kalifornisch inspirierte Leichtigkeit, die sich durch das gesamte Event zog. Es war genau diese Mischung, die den Auftakt in die neue Saison so besonders machte. Die Gäste genossen die lockere Atmosphäre, gute Drinks und die ersten warmen Stunden des Jahres – ein Vorgeschmack auf viele weitere besondere Nächte.

Auftakt für eine besondere Saison

Mit dem Opening startet die Katze Katze in eine Saison, die vor allem eines verspricht: spontane Begegnungen und unvergessliche Abende. Der Innenhof soll dabei wieder zum Treffpunkt für alle werden, die den Sommer in Graz genießen wollen. Das Event war somit nicht nur eine Feier, sondern auch ein klares Signal: Die warme Jahreszeit ist angekommen.

Neuer Gastgarten sorgt für mehr Platz

Neben dem Saisonstart gab es noch einen weiteren Grund zum Feiern. Mit dem neuen Gastgarten „Katzensprung“ in der Schmiedgasse wurde das Angebot erweitert. Direkt vor dem Eingang der Katze Katze gelegen, bietet er ab sofort zusätzlichen Platz unter freiem Himmel. Gäste können nun zwischen zwei unterschiedlichen, aber gleichermaßen stimmungsvollen Bereichen wählen.

Sommergenuss mitten in der Stadt

Der „Katzensprung“ hat von Montag bis Samstag jeweils ab 12 Uhr geöffnet und lädt dazu ein, den Sommer direkt in der Grazer Innenstadt zu verbringen. Ob für einen schnellen Drink oder einen langen Abend, die Möglichkeiten sind vielfältig.

Bildergalerie zum Durchklicken

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