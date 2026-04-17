Buslinie wird umgeleitet: Haltestelle in Graz verlegt

In Graz kommt es Ende April zu Änderungen bei der Buslinie 62. Wegen Bauarbeiten in der Janzgasse werden Haltestellen verlegt und eine zusätzliche eingerichtet. Was das für deine Fahrt bedeutet.

Wegen Sanierungsarbeiten in der Janzgasse wird die Buslinie 62 in Graz vorübergehend umgeleitet, informiert die Holding Graz. Betroffen ist die Fahrtrichtung WKO-WIFI/tim. Die Änderungen gelten von Mittwoch, 22. April 2026, ab 4.30 Uhr bis Sonntag, 26. April 2026, bis Mitternacht. In diesem Zeitraum müssen sich Fahrgäste auf eine geänderte Streckenführung einstellen.

So fährt der Bus jetzt

Die Umleitung beginnt ab der Haltestelle Eggenberger Allee/tim. Von dort fahren die Busse über die Karl-Morre-Straße weiter über die Eggenberger Allee, Schloßstraße und Georgigasse. Anschließend geht es zur Haltestelle Vinzenzgasse und danach wie gewohnt weiter in Richtung WKO. Damit bleibt die Verbindung grundsätzlich aufrecht, allerdings über eine andere Route.

Nutzt du die Grazer Öffis? Ja Nein Wenn es sein muss. Fahre aber lieber mit dem Rad oder gehe zu Fuß. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Haltestelle wird verlegt

Auch bei den Haltestellen gibt es Änderungen: Die Station „Auster Sport- und Wellnessbad“ wird während der Bauarbeiten verlegt. Fahrgäste müssen stattdessen zur Straßenbahnhaltestelle der Linie 1 in Richtung stadteinwärts ausweichen. Wer hier ein- oder aussteigen will, sollte also etwas mehr Zeit einplanen.

Neue Haltestelle kommt dazu

Zusätzlich wird eine neue Haltestelle eingerichtet. Diese befindet sich in der Schloßstraße vor der Kreuzung mit der Georgigasse und trägt den Namen „Schloss Eggenberg“. Damit soll sichergestellt werden, dass Fahrgäste entlang der Umleitungsstrecke weiterhin gut zusteigen können.