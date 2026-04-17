5:1 – Graz99ers feiern nächsten Finalsieg gegen Pustertal

Am Freitag, dem 17. April, trafen der HC Pustertal und die Graz99ers um 19.45 Uhr in Bruneck aufeinander. Nach dem klaren Auftaktsieg der Steirer standen die Hausherren bereits unter Druck.

In der win2day ICE Hockey League steht das zweite Finalspiel auf dem Programm. Der HC Pustertal empfing die Graz99ers in Bruneck (Südtirol). Spielbeginn war am Freitag, dem 17. April 2026, um 19.45 Uhr. Für beide Teams ging es um eine richtungsweisende Partie in der Best-of-7-Serie. Die Ausgangslage war klar: Die Graz99ers sicherten sich im ersten Duell einen deutlichen 5:1-Erfolg vor eigenem Publikum. Damit gingen die Steirer in der Serie mit 1:0 in Führung und verschafften sich eine gute Ausgangsposition für die weiteren Spiele.

Blitzstart für die Graz99ers im ersten Drittel

Im ersten Drittel erwischen die Graz99ers einen Traumstart. Bereits in der 3. Minute bringt Kotkansalo die Steirer mit 1:0 in Führung. Der Torschütze steht frei im Rückraum und lässt Goalie Pasquale keine Chance. Für Graz ist es der perfekte Beginn, während Pustertal früh unter Druck gerät.

Graz99ers zogen im zweiten Drittel davon

Auch im zweiten Drittel blieben die Graz99ers eiskalt. In der 30. Minute nützten die Gäste ihr erstes Powerplay und erhöhten durch einen Direktschuss von Frank Hora auf 2:0. Nur wenige Minuten später legten die Steirer nach: Nach einem gewonnenen Bully von Michael Schiechl kam die Scheibe zu Nick Bailen, der von der blauen Linie unter die Latte traf – 3:0. Den Schlusspunkt im Mitteldrittel setzte schließlich Anders Koch, der im 4-gegen-4 mit einem sehenswerten Handgelenkschuss auf 4:0 stellte.

drittes drittel

Im dritten Drittel sorgte zunächst eine Szene abseits des Spielgeschehens für Aufsehen. Gleich nach Wiederbeginn kam es zu einer Schrecksekunde für die Graz99ers: Kevin Conley bekam den Puck unglücklich ins Gesicht und blieb am Eis liegen. Die medizinische Betreuung warsofort zur Stelle und kümmerte sich um den Spieler. Wenig später setzten die Grazer aber auch sportlich nach: Nach einer sehenswerten Kombination war es Nick Swaney, der die Scheibe gekonnt an Goalie Eddie Pasquale vorbeilegte und auf 5:0 erhöhte. In der Schlussphase gelang dem HC Pustertal dann noch Ergebniskosmetik – Adam Almquist verwertete einen Querpass direkt und überwindete Nicolas Wieser zum 1:5-Endstand.