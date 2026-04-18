Nach schwerem Rückschlag: Graz Giants holen neuen Offensivspieler

Beim Spiel gegen die Prague Black Panthers musste die Mannschaft einiges einstecken. Denn der Import-Spieler De’Queze Fryer hat sich verletzt und musste operiert werden. Damit fällt er für den Rest der Saison aus. Er war ein wichtiger Bestandtiel der Offense, deshalb ist sein Ausfall besonders schwer. Deshalb wurde jetzt ein Ersatz ins Team geholt: Der Running Back Ezra Gray, ist bereits in Graz eingetroffen ist und wird die Mannschaft ab sofort verstärken.

Internationale Erfahrung für die Graz Giants

Der Offensivspieler bringt internationale Erfahrung mit und soll der Mannschaft neue Impulse geben. Gray zeigt sich hochmotiviert für seine neue Aufgabe: „Ich freue mich sehr, Teil der Graz Giants zu werden – nicht nur wegen der traditionsreichen Geschichte der Organisation im europäischen Football, sondern auch wegen der wunderschönen Stadt und der treuen Fans.“

Ezra Gray hat einiges vor

Auch abseits des Spielfelds möchte er etwas bewirken und sich aktiv in die Community einbringen, etwa bei Fan-Events oder in der Nachwuchsarbeit. Als seine größte Stärke bezeichnet der US-Amerikaner seine Anpassungsfähigkeit: „Im Football gibt es immer wieder schwierige Phasen und Momentumwechsel. Entscheidend ist, wie man sich darauf einstellt – genau darin sehe ich meine größte Stärke.“ Gray hat unter anderem bereits in der United States Football League (USFL), der United Football League (UFL) sowie in Mexikos Liga de Fútbol (LFA) gespielt. Dort kam er als Running Back, Slot Receiver und Returner zum Einsatz. Für die laufende Saison hat sich Gray klare Ziele gesetzt: „Ich möchte mein gesamtes Skillset zeigen und die Herausforderung als einer der beiden Importspieler bestmöglich annehmen.“

©Lisa Portenschlager Ezra Gray spielt jetzt für die Graz Giants.

„Ich bin sehr dankbar“

Die Entscheidung für die Graz Giants hat für ihn aber eine ganz besondere Bedeutung: „Die Möglichkeit, endlich in Europa zu spielen und Teil dieser traditionsreichen Organisation zu sein, macht das Ganze für mich besonders.“Abschließend richtet Gray noch Worte an die Fans: „Ich bin sehr dankbar für das Vertrauen der Coaches, Spieler und Fans. Ich werde alles daransetzen, der Organisation, der Fanbase und der Stadt zu einer erfolgreichen Saison zu verhelfen.“