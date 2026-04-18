„Jeder Beitrag zählt“ – Inklusions-Team kämpft um großen Traum

Teil eines Teams zu sein, gesehen zu werden und über sich hinauszuwachsen – das ermöglicht die Grazer Eiszeit. Jeder ist willkommen, ganz gleich ob mit Beeinträchtigung oder nicht. Doch jetzt braucht der Verein dringend Hilfe.

Ein Basketballteam, bei dem jeder willkommen ist, hat einen großen Traum. Doch um diesen zu verwirklichen, brauchen sie jetzt Hilfe. Die Grazer Eiszeit ist ein inklusives Team, das heißt, dass Menschen mit und ohne Beeinträchtigung gemeinsam Basketball spielen. „Was uns verbindet, ist nicht nur der Sport, sondern gegenseitiger Respekt, Zusammenhalt und die Freude daran, gemeinsam etwas zu erreichen“, beschreibt der Organisator des Spendenaufrufs auf GoFundMe.

Ein Basketballteam mit einem großen Traum

Doch es geht um so viel mehr als nur Sport. Für die Spieler ist Basketball nämlich mehr als einfach nur ein Spiel. „Es bedeutet, Teil eines Teams zu sein, gesehen zu werden und über sich hinauszuwachsen“, heißt es. Ihr großes Ziel ist ganz klar: die Teilnahme an den Nationalen Sommerspielen von 25. bis 30. Juni 2026 in Wien. Für die Spieler wäre das der erste große sportliche Wettkampf ihres Lebens – ein Moment, der lange in Erinnerung bleibt aber auch Selbstvertrauen schenkt.

Beitrag ist für einige Spieler schwer finanzierbar

Doch wie so vieles ist auch dieser Traum mit hohen Kosten verbunden. Damit das Team teilnehmen kann, müssen einige Kosten gedeckt werden, wie zum Beispiel Unterkunft, Startgebühren oder Sportausrüstung. Die Kosten liegen bei etwa 1.000 Euro pro Spieler. Für einige Spieler ist dieser Betrag jedoch schwer finanzierbar. Deshalb wurde jetzt eine Kampagne ins Leben gerufen, damit auch wirklich jeder dabei sein kann.

©GoFundMe | Die Grazer Eiszeit ist ein inklusiver Basketballverein. ©GoFundMe | Jeder ist willkommen, ganz gleich ob mit Beeinträchtigung oder nicht.

Jede Unterstützung kann großes Bewirken

„Deine Unterstützung macht einen Unterschied“, wird betont. Mit jedem Beitrag kannst du helfen – egal ob 5, 10 oder 20 Euro. Mit jeder noch so kleinen Unterstützung kannst du einem Menschen mit Beeinträchtigung die Teilnahme an einem großen Sportereignis ermöglichen. Damit kannst du Stolz, Selbstvertrauen und ein unvergessliches Erlebnis schenken. „Viele kleine Beiträge können gemeinsam etwas Großes möglich machen!“

„Du unterstützt Menschen, die zeigen wollen, was in ihnen steckt“

Wer nicht selbst spenden kann, kann trotzdem helfen, indem er die Kampagne weiterleitet. Denn je mehr Menschen davon erfahren, desto größer ist auch die Chance, dass alle Spieler teilnehmen können. „Mit deiner Unterstützung schickst du nicht nur ein Basketballteam zu einem Turnier, du unterstützt Menschen, die zeigen wollen, was in ihnen steckt“, heißt es abschließend.