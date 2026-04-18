Trafik in Graz überfallen: Täter auf der Flucht

Am Freitagabend bedrohte ein Mann eine Trafikantin mit einem Messer und flüchtete anschließend zu Fuß mit Bargeld. Eine Fahndung verlief bisher negativ. Die Polizei bittet nun um Hinweise.

In der Trafik in der Peter-Rosegger-Straße kam es zu einem Raubüberfall.

In der Trafik in der Peter-Rosegger-Straße kam es zu einem Raubüberfall.

Am Freitagabend kam es in Wetzelsdorf (Graz, Steiermark) zu einem Überfall: Gegen 18.15 Uhr betrat ein unbekannter Mann die Trafik in der Peter-Rosegger-Straße und soll laut Polizei die Trafikantin mit einem Messer bedroht haben. Anschließend soll der Unbekannte das Bargeld aus der Kassa genommen haben. Er ergriff danach die Flucht zu Fuß. „Mehrere Zeugen beobachteten, dass der Mann in Richtung Maria-Pachleitner-Straße lief. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief bislang negativ“, informiert die Polizei.

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Die Ermittlungen sowie die Fahndung nach dem Täter laufen weiter. Die Polizei bittet Personen, die Beobachtungen zur Tat oder zur Flucht des Täters gemacht haben, sich telefonisch unter der Telefonnummer 059133 60 3333 zu melden.