Neue „Graz-Hymne“: Liebeserklärung an die Stadt

Für die Band „Hausverstand“ ist klar: Ihr Herz schlägt für die steirische Hauptstadt, deshalb braucht sie auch ein eigenes Lied. Damit soll ein musikalisches Denkmal gesetzt werden.

Hinter dem Lied „Graz“ stecken die beiden Musiker René Kucera und Daniel Sagernik. Für sie ist der Song mehr als nur Unterhaltung, er soll eine Liebeserklärung an ihre Hauptstadt sein. Daniel Sagernik ist 20 Jahre lang im „District“ Jakomini aufgewachsen. Er kennt die linke Murseite wie seine Westentasche. Deshalb spiegelt jede Zeile des Liedes eine Geschichte wider und zeigt das wahre Erlebte aus seiner Jugend.

Ein „Denkmal für Graz“

Ergänzt wird diese tiefe Verbundenheit durch René Kucera. Als echtes „Liebocher-Urgestein“ schlägt sein Herz ebenfalls für die nahegelegene Landeshauptstadt. Auch für ihn steht fest: Graz braucht unbedingt ein neues musikalisches Denkmal. Aus dieser gemeinsamen Motivation heraus wollen die beiden gemeinsam für die Stadt an der Mur ein Denkmal setzen, das sowohl die Ecken und Kanten als auch den unvergleichlichen Charme von Graz einfängt.

©Hausverstand Im Mai wird ein Lied über Graz veröffentlicht. ©Hausverstand René Kucera und Daniel Sagernik von „Hausverstand“ bei der Produktion ihrer neuen Single „Graz“ ©Hausverstand Ihr Herz schlägt für die steirische Hauptstadt. ©Hausverstand Dreh des Musikvideos zur Single „Graz“ in der steirischen Landeshauptstadt. ©Hausverstand Hinter dem Lied „Graz“ stecken die beiden Musiker René Kucera und Daniel Sagernik. ©Hausverstand Die Musiker von „Hausverstand“ setzen Graz mit ihrem Song ein musikalisches Denkmal. ©Hausverstand Musikproduzent Bernd Krainer begleitet die Entstehung der neuen Graz-Hymne. ©Hausverstand Für die Umsetzung konnten die beiden Steirer Bernd Krainer mit an Bord holen. ©Hausverstand Damit soll ein musikalisches Denkmal gesetzt werden.

Bernd Krainer unterstützte die Band

Für die Umsetzung konnten die beiden Steirer den gefragtesten Musikproduzenten Österreichs, Bernd Krainer, mit an Bord holen. Das in der Landeshauptstadt gedrehte Video zeigt Graz in eindrucksvollen Bildern, und Krainer sorgt dafür, dass die persönliche Geschichte von René und Daniel einen Rahmen bekommt, der internationalen Standards entspricht. Die Single „Graz“ sowie das offizielle Musikvideo sind ab 1. Mai verfügbar.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.04.2026 um 10:34 Uhr aktualisiert