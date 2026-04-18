Warum können wir Grillen nicht immer hören? Forscher entdecken Ursache

Man sitzt an einem Sommerabend im Freien mit Freunden zusammen und trinkt gemütlich ein Getränk. Doch etwas fehlt: der Sound des Sommers, das Zirpen der Grillen. Wir alle können es oft hören – aber das ist nicht immer der Fall.



Bald ist es wieder so weit, und der Klang des Sommers ist auf den Wiesen in Österreich zu hören: die Melodie der Grillen. Doch nicht jeder Gesang dieser Insekten ist für uns wahrnehmbar. Denn einzelne Arten zirpen nämlich im Ultraschallbereich. Wie das etwa eine in Afrika beheimatete Art macht, haben nun internationale Wissenschaftler unter der Leitung der Universität Graz herausgefunden.

Wie laut ist eine Grille?

Diese Grille hat im Flügel eine verdickte Ader entwickelt, die die Frequenz in die Höhe treibt. „Grillen setzen akustische Signal ein, um Partnerinnen anzulocken“, erklärt Thorin Jonsson vom Institut für Biologie der Uni Graz. Das typische Zirpen liegt aber nicht immer in der für Menschen hörbaren Frequenz von rund fünf Kilohertz (kHz). „Die Spezies Pseudolebinthus aus Südost-Afrika erzeugt Paarungsrufe im Ultraschallbereich mit Frequenzen von bis zu 20 kHz. Damit kann sie sich zum Beispiel vor Fressfeinden schützen“, begründet der Biologe.

©Tony Robillard Die Spezies Pseudolebinthus aus Südost-Afrika erzeugt Paarungsrufe im Ultraschallbereich mit Frequenzen von bis zu 20 kHz.

Wie können Grillen zirpen?

Das Instrument der Grillen sitzt auf ihren Flügeln. Auf einer Seite befindet sich dabei eine kleine Leiste mit Zähnen, auf der anderen eine harte Kante. Durch das Aneinanderreiben entstehen die Gesänge. „Ähnlich wie bei einem Waschbrett“, vergleicht der Zoologe. Eine Möglichkeit wäre es, dass die Tiere die Teile schneller aneinanderreiben, um die hohen Töne zu produzieren.

Afrikanische Grille hat eine verdickte Ader

Die untersuchte afrikanische Art hat jedoch ihren Gesangsapparat verändert, wie ein internationales Team herausgefunden hat. „Sie hat im Laufe der Evolution auf dem Flügel eine verdickte Ader gebildet. Diese beeinflusst die Schwingungseigenschaften“, verweist Jonsson, Erstautor der Studie, auf das bei diesen Grillen einzigartige Merkmal. „Bemerkenswert ist außerdem“, betont der Wissenschaftler, „dass die Insekten zwar in der herkömmlichen Frequenz von fünf kHz singen, der veränderte Klangkörper jedoch einen harmonischen Sprung auf 20 kHz verursacht.“ Diese Verschiebung von Grund- auf Oberton wird in der Fachsprache als „harmonic hopping“ bezeichnet.

Studie wurde veröffentlicht

An der Forschungsarbeit waren neben Thorin Jonsson Wissenschaftler des Naturhistorischen Museums in Paris (F) sowie der Universität Lincoln (UK) beteiligt. Die Ergebnisse wurden kürzlich im Journal of Experimental Biology veröffentlicht.