Queeres Volleyballturnier bringt 250 Sportlerinnen nach Graz

Rund um Ostern fand die größte queere Sportveranstaltung in der Steiermark statt. Etwa 250 Gäste reisten aus dem In- und Ausland an, um dabei zu sein.

Über die Osterfeiertage war einiges los im ASKÖ-Sportcenter in Graz (Steiermark), denn es war Schauplatz des EULEVOTO (European Lesbian Volleyball Tournament). Dabei handelt es sich um ein Volleyballturnier für Frauen, an dem Spielerinnen aller Alters- und Könnensstufen teilnehmen können. Es wurde bereits 1989 ins Leben gerufen und fand unter anderem schon in Berlin, Amsterdam, Brüssel, London, Kopenhagen, Riga, Barcelona, Reykjavík, Paris und Wien statt.

Größte queere Sportveranstaltung der Steiermark

Organisiert wurde das Turnier von den Vereinen „VC BallAS Athene“ aus Graz und „Vienna’s Queer Melange“ aus Wien. Es handelt sich dabei um die größte queere Sportveranstaltung der Steiermark und vermutlich auch um die größte steirische Sportveranstaltung, die ausschließlich von Frauen organisiert und getragen wird. Im Bereich des Ballsports gibt es kaum reine Frauenvereine, da die meisten Clubs männerdominiert beziehungsweise in ihrer Tradition männlich geprägt sind.

250 Gäste kamen nach Graz

Beim EULEVOTO sind aber nicht nur die Sportlerinnen weiblich, sondern auch die Coaches, Schiedsrichterinnen und Organisatorinnen. Ursprünglich hatten die Verantwortlichen mit etwa 20 Gruppen gerechnet, schließlich waren es aber 32 Teams bzw. 250 Gäste, die in Graz eintrafen. Sie kamen aus Deutschland, Frankreich, den Niederlanden, Polen, Griechenland und Österreich.

©Natascha Breznik/Sarah Egner | Über die Ostern war das ASKÖ-Sportcenter in Graz Schauplatz des EULEVOTO.

Ergebnisse des Volleyballtuniers in Graz

Nach der Registrierung und dem Get-together am Freitagabend in der Eschenlaube ging es bei den Wettkämpfen im ASKÖ-Sportcenter am Samstag und Sonntag hart, aber fair zur Sache. Gespielt wurde auf sechs Feldern und in vier Könnensstufen – von Profi- bis Hobby-Niveau. Im Finale der Gruppe A gingen am Sonntagnachmittag „Raise the Roof“ aus Köln gegen die „Grazhoppers“ aus Paris als Siegerinnen hervor. Das Team des VC BallAS Athene erreichte in der Gruppe B- den ersten Platz für die Gastgeberinnen. Die Vienna’s Queer Melange landete in der Gruppe B+ auf dem zweiten Platz. „Go for Fun“ aus Kassel mit Grazer Legionärinnen konnte das Finale der Gruppe C für sich entscheiden.