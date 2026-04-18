Schwarze Rauchsäule über Graz: LKW stand lichterloh in Flammen

Dichte Rauchschwaden über Graz-Puntigam: Ein brennender LKW löste am Samstagvormittag einen Großeinsatz aus. Die Flammen griffen sogar auf Holzlager und Vegetation über.

Ein Brand hat am Samstagvormittag, dem 18. April, in Graz-Puntigam für Aufsehen gesorgt. Gegen Vormittag gingen mehrere Notrufe ein: In der Auer-Welsbach-Gasse stand ein LKW in Flammen. „Bereits auf der Anfahrt war eine schwarze Rauchsäule in weiter Ferne erkennbar“, berichtet die Berufsfeuerwehr Graz. Schon da war klar, dass es sich um keinen kleinen Einsatz handeln würde.

Flammen greifen auf Umgebung über

Vor Ort zeigte sich schnell, dass die Lage ernster war als zunächst angenommen. „An der Einsatzstelle wurde entgegen der Erstalarmierung ein LKW-Brand/Hackschnitzelmaschine mit Ausbreitung auf die angrenzende Holzlagerung und die unmittelbare Vegetation festgestellt“, so die Feuerwehr. Das Feuer hatte sich also bereits ausgebreitet und drohte weiter um sich zu greifen.

©BFG | Einsatz in der Auer-Welsbach-Gasse: Die Flammen griffen auf Holzlager und Vegetation über.

Löschangriff unter Atemschutz

Um die Flammen rasch unter Kontrolle zu bringen, griffen die Einsatzkräfte zu intensiven Maßnahmen. „Umgehend wurden für die Brandbekämpfung zwei C-Rohre unter schwerem Atemschutz vorgenommen.“ Die Wasserversorgung stellte eine besondere Herausforderung dar; sie wurde über den angrenzenden Mühlgang mithilfe von Unterwasserpumpen sichergestellt.

Fahrer unverletzt – Ursache unklar

Trotz der dramatischen Szenen gibt es auch eine gute Nachricht: Der Fahrer des LKW blieb unverletzt. Was genau den Brand ausgelöst hat, ist derzeit noch unklar. „Die Brandursache ist Gegenstand polizeilicher Ermittlungen“, heißt es seitens der Einsatzkräfte. Nach den Löscharbeiten mussten weitere Sicherungsmaßnahmen durchgeführt werden. Unter anderem wurde der beschädigte Dieseltank umgepumpt. Insgesamt standen acht Fahrzeuge und 28 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Graz im Einsatz. Währenddessen kam es im Bereich rund um die Einsatzstelle zu Verkehrsverzögerungen. Neben der Feuerwehr waren auch die Polizei, ein Einsatzjurist der Stadt Graz sowie der Chemiealarmdienst des Landes Steiermark vor Ort.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.04.2026 um 14:56 Uhr aktualisiert