Gartenlabyrinth in Graz wird mit Grätzelfest neu belebt

Ein besonderes Kunstwerk bekommt in Graz-Gries neuen Schwung: Das Gartenlabyrinth von dem steirischen Künstler Hartmut Skerbisch wird am 25. April mit einem großen Grätzelfest auf der Tändelwiese gefeiert. Anlass ist die Neugestaltung der Anlage, die bereits 2007 eröffnet und 2019 adaptiert wurde. Jetzt soll der Ort wieder stärker ins Bewusstsein rücken.

Ein Werk, das den Alltag prägt

Hartmut Skerbisch (1945–2009) hat den öffentlichen Raum in Graz nachhaltig geprägt. Ob das „Lichtschwert“ beim Opernhaus, der Brunnen am Südtirolerplatz oder Arbeiten im Skulpturenpark in Premstätten – seine Kunst ist Teil des Stadtbilds. Zentral war für ihn immer die Verbindung zwischen Mensch, Bewegung und Umgebung. Auch das Gartenlabyrinth im Triester Viertel folgt diesem Gedanken: Auf rund 2.400 Quadratmetern entstand ein Ort der Begegnung und Erholung – mitten in einer dicht verbauten Gegend. Irmi Horn vom kunstGarten erinnert sich: „Entstanden ist seine größte Skulptur – eine Augenweide sowie ein Spiel- und Erholungsraum.“ Besonders wichtig sei gewesen, dem Viertel kulturellen Raum zu geben. Dass das Labyrinth nun wieder instandgesetzt wurde, sei auch ein Zeichen des Gedenkens.

Zwischen Natur und Kunst erleben

Das Gartenlabyrinth selbst ist bewusst als Erlebnisraum gestaltet. Von einem zentralen Punkt aus ziehen sich spiralförmige Wege durch die Anlage, eingefasst von niedrigen Hecken. Die Form erinnert an Kreise im Wasser – ein Ort zum Spazieren, Spielen und Nachdenken. Gerade im verkehrsreichen Umfeld bietet das Gelände eine ruhige Alternative. Auch von politischer Seite wird die Bedeutung betont. Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne) sagt: „Mit dem Gartenlabyrinth ist im Triester Viertel ein besonderer Ort entstanden, von dem auch die Nachbarschaft unmittelbar profitiert – ein Stück Grün, das verbindet.“ Kulturstadträtin Claudia Unger ergänzt: „Schön, dass das Kunstwerk jetzt seinen zweiten Frühling erlebt!“

Neue Perspektiven auf bekannte Kunst

Beim Fest selbst stehen auch zeitgenössische Beiträge im Mittelpunkt. Die Künstler Martin Behr und Martin Osterider setzen sich mit dem Werk auseinander und zeigen Drohnenaufnahmen sowie Plakate und Sticker. Ziel ist es, das Labyrinth wieder stärker sichtbar zu machen. Für ein besonderes Hörerlebnis sorgt Komponist Josef Klammer. Seine Klangperformance „Froschquartett“ wird vor Ort uraufgeführt. Über QR-Codes können Besucher Töne abrufen und gemeinsam ein interaktives Klangbild entstehen lassen.

Familienfest und kostenlose Bustour

Neben Kunst gibt es am 25. April auch Musik, Spiele und Kulinarik: DJ Mama Feelgood sorgt für Stimmung, der Spielebus der Kinderfreunde ist vor Ort, dazu gibt es Kaffee, Kuchen und Pflanzen zum Mitnehmen. Parallel startet eine kostenlose Bustour zu Skerbischs Werken in und rund um Graz – vom Opernring bis in den Skulpturenpark. Institutsleiterin Gabriele Mackert erklärt: „Mit unserem Fest und insbesondere mit der kostenlosen Bustour […] möchten wir die beeindruckende Vielfalt dieses steirischen Künstlers sichtbar machen.“ Das Grätzelfest läuft von 13 bis 18 Uhr, der Eintritt ist frei.