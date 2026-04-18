Steirischer Eishallen-Gipfel: Lösungen für hohe Kosten

Die Zukunft der steirischen Eishallen war am 14. April Thema eines Gipfels in der Grazer Burg. Vertreter des Landes und mehrere Bürgermeister kamen zusammen, um über die aktuelle Situation zu sprechen. Hintergrund ist eine umfassende Überprüfung der Sportstätten in der Steiermark. Dabei werden Zustand, Kapazitäten und notwendige Investitionen erhoben. Ziel ist es, einen klaren Überblick über die Infrastruktur zu bekommen und gezielt Maßnahmen zu setzen.

Sechs Standorte betroffen

Eishallen gibt es in der Steiermark aktuell in Graz, Hart bei Graz, Kapfenberg, Leoben, Weiz und Zeltweg. Für diese Gemeinden ist vor allem der laufende Betrieb eine große finanzielle Belastung. Genau hier setzt der Austausch an: Gemeinsam mit dem Land sollen Lösungen gefunden werden, um die Anlagen langfristig zu sichern. Beim Gipfel waren neben den Bürgermeistern auch Vertreter der Landesverwaltung mit dabei.

Gemeinsame Konzepte geplant

Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) betont die Bedeutung des Treffens: „Ziel des Gipfels war es, die herausfordernde Situation gemeinsam mit den Gemeinden zu erörtern. Wir werden nun in einem abgestimmten Prozess an Konzepten arbeiten, um den Eissport als wichtigen Teil der steirischen Sportlandschaft auch in Zukunft sicherzustellen. Ich bedanke mich bei allen Beteiligten, allen voran den fünf Bürgermeistern und dem Herrn Stadtrat, für den sehr konstruktiven Austausch“. Damit soll ein Weg gefunden werden, wie Eissport weiterhin in der Region möglich bleibt, trotz steigender Kosten.

©Land Steiermark/Robert Binder Landeshauptmann Mario Kunasek lud zum Eishallen-Gipfel in die Grazer Burg.

Budget bleibt Herausforderung

Auch Landeshauptmann-Stellvertreterin Manuela Khom (ÖVP) sieht Handlungsbedarf, verweist aber auf begrenzte Mittel: „Mit der Erhebung des Ist-Stands unserer Sportstätten haben wir nun einen guten Überblick über die Sportinfrastruktur in der Steiermark. Die Daten zeigen: Sowohl bei Schwimmhallen als auch bei Ballsport- und Eishallen sind wir gemeinsam mit den Gemeinden in der Steiermark gut aufgestellt und können den Steirerinnen und Steirern ein umfangreiches Sportangebot zur Verfügung stellen. Auch wenn aufgrund der budgetären Situation die Handlungsspielräume klein sind, ist für uns klar, dass wir die Gemeinden bei ihren Sanierungsvorhaben im Rahmen unserer Möglichkeiten natürlich weiterhin unterstützen werden, um das örtliche Sportangebot sicherstellen zu können. Ich möchte mich recht herzlich bei den steirischen Gemeinden als zentraler Partner des Sports in der Steiermark für den regelmäßigen Austausch bedanken.“

©Michaela Lorber Landeshauptmann-Stv. Manuela Khom sieht trotz knapper Budgets weiteren Unterstützungsbedarf.

Fokus auf Finanzierung

Ein zentrales Thema bleibt die Finanzierung. Landesrat Stefan Hermann (FPÖ) stellt klar: „Der Landesregierung und insbesondere den Gemeindereferenten ist die schwierige finanzielle Situation der steirischen Kommunen bewusst. Ein besonderer Dank gilt daher jenen Gemeinden, die diese überregionale Sportinfrastruktur errichten und erhalten. Im Rahmen des stattfindenden mehrstufigen Evaluierungsprozesses stehen daher natürlich auch die Möglichkeiten zur Finanzierung sowie Maßnahmen zur Minimierung des jährlichen Abgangs im Fokus“. Die aktuelle Überprüfung der Sportstätten ist laut Land ein bisher einzigartiger Prozess in Umfang und Qualität. Ergebnisse und konkrete Maßnahmen sollen in den kommenden Schritten folgen.