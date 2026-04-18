Graz: Gratis Kabarett für Schüler bricht Gesundheits-Tabus

Am 21. April wird die Med Uni Graz zur Kabarettbühne: Beim kostenlosen Programm „G’sundheit“ werden Themen wie Sucht und psychische Gesundheit für junge Menschen humorvoll und ohne Tabus aufbereitet.

Mit Humor über Sucht und Psyche sprechen - kostenlos für Schulklassen an der Med Uni Graz.

Mit Humor über Sucht und Psyche sprechen - kostenlos für Schulklassen an der Med Uni Graz.

Am 21. April wird der Hörsaal 2 der Medizinischen Universität Graz zur Bühne: Das Gesundheitsamt Graz lädt gemeinsam mit Stadtrat Robert Krotzer (KPÖ) zum kostenlosen Kabarett „G’sundheit“. Angesprochen sind Schüler ab der Mittelstufe, aber auch Lehrlinge und Studierende. Ziel ist es, heikle Themen wie Sucht und psychische Gesundheit offen anzusprechen und das auf eine ungewohnte Art.

Humor statt Schweigen

Gerade wenn es um psychische Belastungen oder Abhängigkeiten geht, fällt vielen das Reden schwer. Genau hier setzt das Programm von Kabarettist Ingo Vogl an. Mit viel Humor und seiner Erfahrung aus der Sozialarbeit bringt er schwierige Inhalte verständlich auf die Bühne. So sollen junge Menschen leichter Zugang zu den Themen finden, ohne erhobenen Zeigefinger, dafür lebensnah und direkt.

Raum für Austausch

Das Kabarett verfolgt ein klares Ziel: sensibilisieren, Vorurteile abbauen und Gespräche anstoßen. Denn Schweigen hilft niemandem. Durch die lockere Form entsteht ein Raum, in dem Fragen gestellt und Gedanken geteilt werden können. Inhalte werden nicht nur vermittelt, sondern greifbar gemacht.

„Aufklärung kann auch anders“

Auch Gesundheitsstadtrat Robert Krotzer unterstreicht die Bedeutung solcher Formate: „Wer früh über Gesundheit spricht, schafft die Grundlage für ein selbstbestimmtes Leben. Dieses Kabarett zeigt, dass Aufklärung nicht belehrend sein muss – sondern verständlich, lebensnah und auch humorvoll sein kann.“

©Stadt Graz/Foto Fischer Gesundheitsstadtrat Robert Krotzer (KPÖ) lädt Schulklassen zum kostenlosen Kabarett „G’sundheit“ an die Med Uni Graz.

So kannst du dabei sein

Das Kabarett findet am 21. April 2026 im Hörsaal 2 der Medizinischen Universität Graz statt. Einlass ist ab 10.30 Uhr, Beginn um 11 Uhr, die Dauer beträgt rund 90 Minuten. Der Eintritt ist kostenlos, eine Anmeldung ist jedoch erforderlich – die Plätze sind begrenzt. Anmeldungen für Schulklassen sind per Mail an stadtrat.krotzer@stadt.graz.at oder telefonisch unter 0316 872 2075 möglich. Es gilt: Wer zuerst kommt, bekommt einen Platz.