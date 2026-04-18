25 Galerien laden zu Kunst-Wochenende in Graz

Von 24. bis 26. April wird Graz zur Bühne für zeitgenössische Kunst. 25 Galerien und Institutionen öffnen ihre Türen - mit Ausstellungen, Gesprächen und spannenden Einblicken für alle.

Wenn sich Türen öffnen, die sonst oft verschlossen bleiben, wird Kunst plötzlich ganz nahbar. Genau das passiert bei den Grazer Galerientagen 2026. Insgesamt 25 Galerien, Museen und Kunstinstitutionen laden ein, aktuelle Kunst nicht nur zu sehen, sondern zu erleben. Präsentiert von der ARGE aktuelle kunst in graz, steht die zeitgenössische bildende Kunst im Mittelpunkt. Dabei geht es nicht nur ums Anschauen – vielmehr sollen direkte, persönliche Zugänge geschaffen werden. Die Vielfalt der teilnehmenden Häuser zeigt, wie breit die Grazer Kunstszene aufgestellt ist.

Vielfältiges Programm an einem Wochenende

Innerhalb von nur drei Tagen erwartet dich ein dichtes Programm. Neue Ausstellungen eröffnen etwa im Grazer Kunstverein, im esc medien kunst labor und in der Werkstadt Graz. Im Kunsthaus Graz wird eine Film-Matinee geboten, moderiert von Geschäftsführerin Andreja Hribernik. Wer tiefer eintauchen möchte, bekommt im < rotor > spannende Einblicke in die Ausstellung IM RAD DER EMOTIONEN. Auch persönliche Begegnungen kommen nicht zu kurz: Ein Künstlerinnengespräch mit Claudia Larcher und Astrid Kury in der Akademie Graz lädt zum Austausch ein.

Geführte Touren und barrierefreie Angebote

Damit du dich im vielfältigen Angebot besser orientieren kannst, werden geführte Rundgänge angeboten. Begleitet werden diese von bekannten Expertinnen wie Sabine Flach, Katrin Nahidi und Claudia Slanar. Besonders hervorzuheben: Auch ein Rundgang in Gebärdensprache ist wieder Teil des Programms. Geleitet wird dieser von Jasmin Edegger und Sarah Zach. Damit wird Kunst für noch mehr Menschen zugänglich gemacht.

Auftakt mit Film und Begegnung

Eröffnet werden die Galerientage am 24. April um 18 Uhr in der HALLE FÜR KUNST Steiermark. Danach wartet ein besonderes Highlight: ein Filmscreening der Berlin Trilogie von Ulrike Ottinger. Der Abend geht im Palais Trauttmansdorff weiter und klingt schließlich bei einem Get-together mit DJ-Set im esc medien kunst labor aus. So wird der Start nicht nur künstlerisch, sondern auch gesellig.