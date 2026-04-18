Großbanner über der Mur: Grüne werben für „Grün statt Grau“

Mit einem 20 Meter langen Banner auf der Tegetthofbrücke machen die Grazer Grünen auf die Gemeinderatswahl am 28. Juni aufmerksam. Die Aktion soll zeigen, wohin sich die Stadt entwickeln soll.

Am Samstag, dem 18. April, haben die Grazer Grünen ein deutlich sichtbares Signal gesetzt. Auf der Tegetthofbrücke spannten sie ein rund 20 Meter langes Banner mit der Aufschrift „Für ganz Graz: Grün statt Grau“. Getragen wurde es von zahlreichen Menschen. Die Aktion richtet den Blick auf die bevorstehende Wahl und die Entwicklung der Stadt in den vergangenen Jahren.

Rennen um Platz zwei im Fokus

Für die Grünen geht es darum, ihre Position zu stärken. Vizebürgermeisterin Judith Schwentner betont: „Viele gehen derzeit davon aus, dass die Koalition nach der Wahl ohnehin fortgesetzt wird. Gesetzt ist nur die Bürgermeisterin.“ Entscheidend sei jedoch, wie stark die Grünen abschneiden. „Ob es weiterhin eine stabile Mehrheit für ein grünes, lebendiges und gerechtes Graz gibt, hängt maßgeblich vom Ergebnis der Grünen ab“, so Schwentner.

©Florian Rogner Photography Mit einer Banner-Aktion auf der Tegetthofbrücke machen die Grünen auf die Graz-Wahl aufmerksam.

Ziel: Starker Koalitionspartner

Mit der Aktion unterstreichen die Grünen ihren Anspruch, als zweitstärkste Kraft aus der Wahl hervorzugehen. Laut Schwentner habe man in den vergangenen Jahren vieles aufgeholt. „Wir haben aufgeholt, was viele Jahre liegen geblieben ist – das sehen und spüren die Menschen im Alltag. Neue Grünräume, bessere Wege durch die Stadt, mehr Lebensqualität in den Bezirken.“ Diese Entwicklung solle weitergeführt werden.

Blick in die Zukunft der Stadt

Im Zentrum steht die Frage, wie sich Graz langfristig entwickeln soll. „Ein grüneres Graz entsteht nicht über Nacht. Es geht nicht um Behübschung, sondern um die Zukunft der Stadt und darum, dass alle Grazer:innen auch in zehn oder zwanzig Jahren hier noch gut leben können“, erklärt Schwentner. Sie verweist auf Maßnahmen wie mehr Grünflächen, sichere Wege sowie den Ausbau von Energieversorgung und öffentlichem Verkehr.

Wahl als Richtungsentscheidung

Die Gemeinderatswahl am 28. Juni wird von den Grünen als entscheidend dargestellt. Es gehe um die Frage, ob Graz weiter in Richtung mehr Lebensqualität gehe oder stehen bleibe. „Wir wollen früh zeigen, worum es geht – und gleichzeitig Zuversicht vermitteln. Graz hat sich gut entwickelt. Und wir haben noch viel vor“, so Schwentner abschließend.