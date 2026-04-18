Unfall auf A2 bei Graz: Zwei Verletzte nach Kollision

Auf der A2 Südautobahn in Fahrtrichtung Klagenfurt ist es am Samstag, 18. April, zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein Transporter und ein Auto kollidierten, ein Fahrzeug lag auf der Seite. Zwei Personen wurden verletzt.

Am Samstag, dem 18. April 2026, kam es auf der A2 Südautobahn in Fahrtrichtung Klagenfurt zu einem Verkehrsunfall. Beteiligt waren ein Transporter und ein Auto. Durch die Kollision geriet eines der Fahrzeuge in eine extreme Lage und kam auf der Seite zum Liegen. Zwei Personen wurden bei dem Unfall verletzt. Die Freiwillige Feuerwehr Nestelbach bei Graz wurde zum Einsatz alarmiert. Drei Fahrzeuge rückten aus, um die Unfallstelle abzusichern und erste Maßnahmen zu setzen. Unterstützt wurden sie dabei von der Polizei, dem Rettungsdienst sowie der Feuerwehr Autal.

©Freiwillige Feuerwehr Nestelbach bei Graz Einsatzkräfte sichern die Unfallstelle auf der A2 in Fahrtrichtung Klagenfurt ab. ©Freiwillige Feuerwehr Nestelbach bei Graz Feuerwehr, Rettung und Polizei standen gemeinsam im Einsatz auf der Südautobahn.

Absicherung und Aufräumarbeiten

Vor Ort übernahmen die Einsatzkräfte die Absicherung der Unfallstelle, um den Verkehr zu schützen und weitere Gefahren zu vermeiden. Zusätzlich wurden ausgelaufene Betriebsmittel gebunden. Die Arbeiten konzentrierten sich darauf, die Situation rasch unter Kontrolle zu bringen und die Fahrbahn wieder sicher passierbar zu machen.