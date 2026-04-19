Nach starkem Start: HSG Graz muss sich Vöslau geschlagen geben

Die Grazer haben bereits mit einem 3:0-Lauf in die Partie gestartet, ehe John Baxter für die Niederösterreicher erstmals nach vier Spielminuten traf. Sie schafften es zwar, heranzukommen, konnten die Führung aber nicht an sich reißen. Damit ging es nach einer torreichen ersten Hälfte mit einer Führung für die Grazer (21:18) in die Pause. Doch die Gäste drehten in der zweiten Halbzeit das Spiel schnell und das hatte zur Folge, dass die Grazer ganze zehn Minuten auf ihren ersten Treffer warten mussten.

Graz verliert in zweiter Hälfte: „Wir haben es leider nicht geschafft“

Borjan Damjanoski erzielte zehn Spielminuten vor dem Schlusspfiff das 30:30, Vöslau konterte jedoch erneut und setzte sich etwas ab. Am Ende musste man sich mit 35:39 geschlagen geben und konnte damit keinen wichtigen Punkt für die bevorstehende Abstiegsrunde, die Anfang Mai startet, sammeln. „Wir haben es leider nicht geschafft, an die erste gute Hälfte anzuschließen. Neun Minuten ohne Tor sind zu lang. Jetzt heißt es, aufzustehen und den Fokus auf die kommenden wichtigen Partien zu richten“, so Lukas Schweighofer von der HSG Holding Graz.