Skip to content
Region auswählen:
Symbolfoto zu einem Beitrag von 5min.at: Einer Person wird Blut abgenommen
In Graz kann man bis Ende April noch Blutspenden.
Graz
19/04/2026
Blutspenden

Hast du 30 Minuten Zeit im April? Dann kannst du Leben retten

Egal ob Operation, Notfall oder Krankheit: Blutkonserven werden täglich in großen Mengen benötigt. Deshalb werden bis Ende April noch dringend Blutspender in Graz gesucht.

von Stella Sabitzer Das Bild auf 5min.at zeigt die Online-Redakteurin Stella Sabitzer von 5 Minuten Österreich.
2 Minuten Lesezeit(252 Wörter)

Alleine in der Steiermark werden jedes Jahr etwa 50.000 Blutkonserven für die Versorgung der Bevölkerung benötigt. Die Abnahmeteams des Roten Kreuzes Steiermark sind deshalb täglich rund um die Uhr im Einsatz, um den großen Bedarf an Blut für den Notfall zu decken. Doch das ist nur Möglich, wenn genug Menschen mithelfen.

Gehst du Blutspenden?

Ja
Nein

Wer darf Blut spenden?

Eine Blutspende ist in etwa einer halben Stunde erledigt. Spenden kann jeder der gesund ist und zwischen 18. und 70. Jahre alt ist. Das Mindestgewicht liegt bei mindestens 50 Kilogramm und gewisse gesundheitliche Vorraussetzungen müssen erfüllt werden. Nähere Informationen findest du bei den Blutspendekriterien A–Z auf der Homepage des Roten Kreuzes. Im April gibt es auf jeden Fall in Graz noch jede Menge Termine – für alle, die eine halbe Stunde entbehren können.

AdresseTagDatumUhrzeit
8010 Graz, Studentenwohnheim, FestsaalMO20.04.17:00 – 20:00 Uhr
8036 Graz, LKH Uniklinikum, 1. OG Versorgungszentrum, VIP RaumDI21.04.11:00 – 14:00 Uhr
8020 Graz, JUFA Hotel Graz, SeminarraumDI21.04.16:00 – 19:00 Uhr
8020 Graz, FH JOANNEUM, Raum AP147.007 (BZ7)DI21.04.11:00 – 17:00 Uhr
Freiwillige Feuerwehr Nestelbach bei GrazMI22.04.16:30 – 19:00 Uhr
8055 Graz, RK-Landeszentrale, Seminarraum 8DO23.04.16:00 – 19:00 Uhr
8010 Graz, BG/BRG Lichtenfels, FoyerMO27.04.17:00 – 20:00 Uhr
8010 Graz, Rathaus, 2. Stock, StadtsenatssaalDI28.04.12:00 – 14:00 Uhr
8020 Graz, JUFA Hotel Graz, SeminarraumDI28.04.16:00 – 19:00 Uhr
8010 Graz, Karl-Franzens-Universität, Meerscheinschlössl, FestsaalMI29.04.10:00 – 13:00 Uhr / 14:00 – 18:00 Uhr
8055 Graz, RK-Landeszentrale, Seminarraum 8DO30.04.14:00 – 19:00 Uhr

Wie funktioniert eine Blutspende?

Wenn du Fragen rund ums Blutspenden haben solltest, hilft dir die kostenlose Servicenummer 0800 190 190 weiter. Alle aktuellen Blutspendetermine in ganz Österreich findest du auch online auf www.blut.at.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: