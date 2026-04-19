Hast du 30 Minuten Zeit im April? Dann kannst du Leben retten
Egal ob Operation, Notfall oder Krankheit: Blutkonserven werden täglich in großen Mengen benötigt. Deshalb werden bis Ende April noch dringend Blutspender in Graz gesucht.
Alleine in der Steiermark werden jedes Jahr etwa 50.000 Blutkonserven für die Versorgung der Bevölkerung benötigt. Die Abnahmeteams des Roten Kreuzes Steiermark sind deshalb täglich rund um die Uhr im Einsatz, um den großen Bedarf an Blut für den Notfall zu decken. Doch das ist nur Möglich, wenn genug Menschen mithelfen.
Gehst du Blutspenden?
Wer darf Blut spenden?
Eine Blutspende ist in etwa einer halben Stunde erledigt. Spenden kann jeder der gesund ist und zwischen 18. und 70. Jahre alt ist. Das Mindestgewicht liegt bei mindestens 50 Kilogramm und gewisse gesundheitliche Vorraussetzungen müssen erfüllt werden. Nähere Informationen findest du bei den Blutspendekriterien A–Z auf der Homepage des Roten Kreuzes. Im April gibt es auf jeden Fall in Graz noch jede Menge Termine – für alle, die eine halbe Stunde entbehren können.
|Adresse
|Tag
|Datum
|Uhrzeit
|8010 Graz, Studentenwohnheim, Festsaal
|MO
|20.04.
|17:00 – 20:00 Uhr
|8036 Graz, LKH Uniklinikum, 1. OG Versorgungszentrum, VIP Raum
|DI
|21.04.
|11:00 – 14:00 Uhr
|8020 Graz, JUFA Hotel Graz, Seminarraum
|DI
|21.04.
|16:00 – 19:00 Uhr
|8020 Graz, FH JOANNEUM, Raum AP147.007 (BZ7)
|DI
|21.04.
|11:00 – 17:00 Uhr
|Freiwillige Feuerwehr Nestelbach bei Graz
|MI
|22.04.
|16:30 – 19:00 Uhr
|8055 Graz, RK-Landeszentrale, Seminarraum 8
|DO
|23.04.
|16:00 – 19:00 Uhr
|8010 Graz, BG/BRG Lichtenfels, Foyer
|MO
|27.04.
|17:00 – 20:00 Uhr
|8010 Graz, Rathaus, 2. Stock, Stadtsenatssaal
|DI
|28.04.
|12:00 – 14:00 Uhr
|8020 Graz, JUFA Hotel Graz, Seminarraum
|DI
|28.04.
|16:00 – 19:00 Uhr
|8010 Graz, Karl-Franzens-Universität, Meerscheinschlössl, Festsaal
|MI
|29.04.
|10:00 – 13:00 Uhr / 14:00 – 18:00 Uhr
|8055 Graz, RK-Landeszentrale, Seminarraum 8
|DO
|30.04.
|14:00 – 19:00 Uhr
Wie funktioniert eine Blutspende?
Wenn du Fragen rund ums Blutspenden haben solltest, hilft dir die kostenlose Servicenummer 0800 190 190 weiter. Alle aktuellen Blutspendetermine in ganz Österreich findest du auch online auf www.blut.at.