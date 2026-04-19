Hast du 30 Minuten Zeit im April? Dann kannst du Leben retten

Egal ob Operation, Notfall oder Krankheit: Blutkonserven werden täglich in großen Mengen benötigt. Deshalb werden bis Ende April noch dringend Blutspender in Graz gesucht.

Alleine in der Steiermark werden jedes Jahr etwa 50.000 Blutkonserven für die Versorgung der Bevölkerung benötigt. Die Abnahmeteams des Roten Kreuzes Steiermark sind deshalb täglich rund um die Uhr im Einsatz, um den großen Bedarf an Blut für den Notfall zu decken. Doch das ist nur Möglich, wenn genug Menschen mithelfen.

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Wer darf Blut spenden?

Eine Blutspende ist in etwa einer halben Stunde erledigt. Spenden kann jeder der gesund ist und zwischen 18. und 70. Jahre alt ist. Das Mindestgewicht liegt bei mindestens 50 Kilogramm und gewisse gesundheitliche Vorraussetzungen müssen erfüllt werden. Nähere Informationen findest du bei den Blutspendekriterien A–Z auf der Homepage des Roten Kreuzes. Im April gibt es auf jeden Fall in Graz noch jede Menge Termine – für alle, die eine halbe Stunde entbehren können.

Adresse Tag Datum Uhrzeit 8010 Graz, Studentenwohnheim, Festsaal MO 20.04. 17:00 – 20:00 Uhr 8036 Graz, LKH Uniklinikum, 1. OG Versorgungszentrum, VIP Raum DI 21.04. 11:00 – 14:00 Uhr 8020 Graz, JUFA Hotel Graz, Seminarraum DI 21.04. 16:00 – 19:00 Uhr 8020 Graz, FH JOANNEUM, Raum AP147.007 (BZ7) DI 21.04. 11:00 – 17:00 Uhr Freiwillige Feuerwehr Nestelbach bei Graz MI 22.04. 16:30 – 19:00 Uhr 8055 Graz, RK-Landeszentrale, Seminarraum 8 DO 23.04. 16:00 – 19:00 Uhr 8010 Graz, BG/BRG Lichtenfels, Foyer MO 27.04. 17:00 – 20:00 Uhr 8010 Graz, Rathaus, 2. Stock, Stadtsenatssaal DI 28.04. 12:00 – 14:00 Uhr 8020 Graz, JUFA Hotel Graz, Seminarraum DI 28.04. 16:00 – 19:00 Uhr 8010 Graz, Karl-Franzens-Universität, Meerscheinschlössl, Festsaal MI 29.04. 10:00 – 13:00 Uhr / 14:00 – 18:00 Uhr 8055 Graz, RK-Landeszentrale, Seminarraum 8 DO 30.04. 14:00 – 19:00 Uhr

Wie funktioniert eine Blutspende?

Wenn du Fragen rund ums Blutspenden haben solltest, hilft dir die kostenlose Servicenummer 0800 190 190 weiter. Alle aktuellen Blutspendetermine in ganz Österreich findest du auch online auf www.blut.at.