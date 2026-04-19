Noch bis Mittwoch: Internationales Theaterfestival in Graz

Noch bis Mittwoch findet das Theaterfestival in Graz statt. Dabei gibt es für das junge Publikum zahlreiche Produktionen zu sehen.

Am vergangenen Donnerstag, den 16. April, war es wieder soweit. Vor dem Grazer Next Liberty wurde die 11. Ausgabe von spleen*graz – Internationales Theaterfestival für junges Publikum – mit einer Live-Radio-Show des Festivalradios spleen*funk und der Premiere des Science-Fiction-Liebes-Thrillers „Code“ der belgischen Theatercompagnie Kopergietery eröffnet.

©Clemens Nestroy Am Donnerstag wurde das spleen*graz-Theaterfestival eröffnet.

Internationale Produktionen zu sehen

Seit 20 Jahren besteht spleen*graz nun schon und hat sich als Institution der Kinder- und Jugendkultur in Österreich etabliert. Das Festival zeigt die aktuellsten Entwicklungen internationaler Produktionen aus den Bereichen Theater, Performance, Musical und Oper. Bis 22. April findet das Event statt und es sind zahlreiche Produktionen aus Österreich, Belgien, den Niederlanden, Slowenien, Litauen, Spanien, den USA, der Schweiz, Liechtenstein und Deutschland zu sehen.