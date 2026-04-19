Gratis-Notarberatung lockte wieder viele Grazer an

Am Donnerstag gab es direkt am Grazer Hauptplatz kostenlosen Rechtsrat: Notare informierten zu Immobilien, Erbe und Vorsorge. Die Aktion der steirischen Notariatskammer läuft seit 15 Jahren und wurde wieder stark genutzt.

Am Donnerstag, dem 16. April, wurde am Grazer Hauptplatz wieder kostenlos beraten und das bereits zum 15. Mal. Eine Abordnung der insgesamt 82 steirischen Notariate stand den Grazer:innen Rede und Antwort. Die Aktion der Notariatskammer für Steiermark hatte längst Tradition und zeigte auch heuer, wie groß der Bedarf an rechtlicher Information ist. Zahlreiche Besucher nutzten die Gelegenheit, sich direkt vor Ort Rat zu holen.

Prominente Unterstützung zum Start

Eröffnet wurde die Aktion von mehreren Vertreter aus der Stadtpolitik. Mit dabei waren Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ), Stadtrat Kurt Hohensinner (ÖVP), Stadträtin Claudia Unger (ÖVP) sowie FPÖ-Spitzenkandidat René Apfelknab. Auch das neue Präsidium der Notariatskammer für Steiermark, Präsident Martin Lux und Vizepräsidentin Marcella Handl, war vor Ort. Die Veranstaltung bot damit nicht nur Information, sondern auch einen sichtbaren Schulterschluss zwischen Politik und Rechtsberatung.

©Stadt Graz/Fischer Stadtrat Kurt Hohensinner, Notariatskammer-Präsident Martin Lux, Bürgermeisterin Elke Kahr, Notariatskammer-Vizepräsidentin Marcella Handl, FPÖ-Spitzenkandidat René Apfelknab und Stadträtin Claudia Unger (v. l.) eröffneten heute die kostenlose Beratungsaktion der steirischen Notariate.

Wertschätzung für soziale Arbeit

Bürgermeisterin Elke Kahr betonte bei der Eröffnung ihre Anerkennung für die Notare. Über die Jahre habe sie immer wieder erlebt, wie sozial und entgegenkommend diese gearbeitet hätten. Auch Stadtrat Kurt Hohensinner unterstrich die Bedeutung klarer rechtlicher Rahmenbedingungen und brachte es auf den Punkt: „Es braucht heute klare Regeln, die verhindern, dass morgen Konflikte entstehen.“ Das Angebot am Hauptplatz sei bewusst niederschwellig gestaltet gewesen und habe gezeigt, wie vielfältig die Themen der Notariate sind.

Immobilien und Vorsorge im Fokus

Besonders groß war das Interesse erneut bei den Themen rund um Immobilien. „Die Leute möchten wissen, was sie beim Immobilienkauf beachten müssen. Was im Grundbuch steht und welche Steuern anfallen, steht im Zentrum des Interesses“, erklärte Stephan Plankensteiner, Mediensprecher der Notariatskammer. Viele Fragen drehten sich auch um Erbe, Testament und die Absicherung der Familie.

Verwechslungen bei Vorsorge-Themen

Ein weiterer Schwerpunkt lag auf Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung. Hier zeigte sich immer wieder Unsicherheit: „Häufig werden Vorsorgevollmacht und Patient:innenverfügung verwechselt“, so Plankensteiner. Genau solche Fragen konnten direkt vor Ort geklärt werden – ein Angebot, das bei den Grazer:innen weiterhin gut ankam.