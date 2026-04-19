Graz legt nach: 99ers entscheiden drittes Finalspiel klar für sich

In Graz kam es am Sonntag, dem 19. April, zum dritten Finalduell der ICE Hockey League. Die 99ers wollten ihre Serienführung ausbauen - für Pustertal ging es bereits um alles.

Am Sonntag, dem 19. April, trafen die Graz99ers und der HC Pustertal um 16.30 Uhr im Merkur Eisstadion in Liebenau zum dritten Spiel der Finalserie aufeinander. Graz ging mit einer 2:0-Führung in die Partie und konnte sich damit eine entscheidende Ausgangslage sichern. Die bisherigen beiden Spiele der Serie endeten jeweils mit 5:1. Vor allem das zweite Duell war jedoch ausgeglichener, als es das Ergebnis vermuten ließ. Pustertal traf im ersten Drittel zweimal die Stange, ehe Graz im Mittelabschnitt seine Chancen konsequent nutzte und das Spiel entschied. Mit der 2:0-Führung im Rücken gingen die Grazer mit Selbstvertrauen ins dritte Spiel.

Conley bringt 99ers im ersten Drittel in Führung

Im ersten Drittel nutzten die 99ers eine ihrer Möglichkeiten eiskalt aus. In der 12. Minute brachte ein Schuss von der blauen Linie Gefahr vor das Tor, wo Conley perfekt stand und den Puck noch entscheidend ablenkte. Für Goalie Pasquale war die Sicht verstellt, der Puck landete im Netz – Graz ging damit mit 1:0 in Führung.

2. Drittel: Blitz-Antwort der 99ers nach Ausgleich

Im zweiten Drittel fand Pustertal die passende Antwort. In der 29. Minute nutzten die Gäste ein Überzahlspiel konsequent aus, ließen die Scheibe geduldig durch die eigenen Reihen laufen und erspielten sich so die entscheidende Lücke. Blum wurde zentral vor dem Tor ideal bedient und verwertete mit einem direkten Schuss – Wieser war chancenlos, der Ausgleich zum 1:1 gelang. Doch die Antwort der Grazer ließ nicht lange auf sich warten: In der 33. Minute schalteten die 99ers nach einem schnellen Gegenstoß blitzschnell um, Ganahl setzte Swaney perfekt in Szene, der aus kurzer Distanz keine Mühe hatte und zur 2:1-Führung einschob. Kurz vor der Pause legte Graz noch nach: In der 39. Minute nutzten die 99ers ein Powerplay eiskalt aus, Swaney behielt den Überblick und fand Vela im Slot, der mit einem Direktschuss auf 3:1 stellte.

99ers entscheiden Spiel im Schlussdrittel früh

Im dritten Drittel machten die Graz99ers früh alles klar. Gerade einmal 50 Sekunden nach Wiederbeginn nutzte Graz ein Powerplay eiskalt aus. Swaney spielte den Puck auf den linken Flügel zu Huber, dessen Schuss präzise im langen Eck zum 4:1 einschlug. Nur wenige Minuten später legten die Grazer nach und sorgten für die Vorentscheidung: Swaney eroberte im Angriffsdrittel die Scheibe und bediente erneut Huber, diesmal auf der rechten Seite. Der ließ sich nicht zweimal bitten und versenkte den Puck per Direktschuss zum 5:1 im Netz. Pustertal gelang in der 47. Minute im Powerplay noch Ergebniskosmetik, als die 99ers die Scheibe nicht klären konnten und Ticar aus dem hohen Slot auf 5:2 verkürzte. Die 99ers sicherten sich damit die ersten Matchpucks.