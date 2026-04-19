Remis im Spitzenduell zwischen LASK und Sturm Graz

In der 27. Runde der ADMIRAL Bundesliga kam es zum Duell LASK gegen Sturm Graz. In Linz ging es um nicht weniger als die Tabellenführung.

In der 27. Runde der ADMIRAL Bundesliga stand ein echtes Topspiel am Programm. Der LASK empfing Sturm Graz in Linz. Beide Mannschaften gingen mit viel Druck in die Partie, denn es ging direkt um die Tabellenführung. Schon vor dem Anpfiff war klar: Dieses Duell hatte besondere Brisanz.

Kiteishvili trifft früh zum 0:1 für den Sk Sturm Graz

In der 11. Minute ging Sturm Graz in Führung: Kiteishvili übernahm die Verantwortung, blieb vom Punkt eiskalt, schickte Jungwirth in die falsche Ecke und stellte mit seinem bereits 13. Saisontor auf 0:1. Damit setzte Sturm früh ein klares Zeichen im Topspiel.

Kalajdzic köpft LASK zum verdienten Ausgleich

In der 68. Minute gelang dem LASK schließlich der Ausgleich: Bello kam ungehindert zur Flanke, brachte den Ball zur Mitte, wo sich Kalajdzic gegen Koller durchsetzte und per Kopf zum 1:1 traf. Damit belohnte sich der LASK für seinen Einsatz in der zweiten Halbzeit.