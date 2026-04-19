Dichte Rauchwolken über Graz: Feuerwehren im Großeinsatz

Aktuell läuft in Graz ein größerer Feuerwehreinsatz. Dichte Rauchwolken sind aus der Ferne zu erkennen. Laut ersten Infos ist bei einer Wohnsiedlung ein Brand ausgebrochen.

In Graz kommt es aktuell zu einem großen Feuerwehreinsatz.

In Graz kommt es aktuell zu einem großen Feuerwehreinsatz.

In Graz kommt es aktuell zu einem großen Feuerwehreinsatz. Ersten Informationen zufolge soll ein Feuer bei einer Wohnsiedlung am Grillweg in Graz-Straßgang ausgebrochen sein. „Der Bereich um den Grillweg wurde großräumig abgesperrt“, informiert die Landespolizeidirektion auf Nachfrage von 5 Minuten. Das Gebiet soll gemieden werden. Auch Polizei- und Rettungskräfte befinden sich vor Ort im Großeinsatz. Ob es Verletzte gibt, ist aktuell unklar.

Großbrand in Graz

Weitere Details zu dem Einsatz sind noch nicht bekannt. Bilder und Videos vom Brand machen bereits im Netz die Runde, darauf sind dichte Rauchwolken zu sehen. Nähere Informationen folgen.

©Leservideo | Brandalarm: In Graz kommt es aktuell zu einem Großeinsatz.

©grazwellness | Großbrand bei Wohnsiedlung in Graz.

Mittlerweile dürfte der Brand zum Großteil unter Kontrolle gebracht worden sein. Laut ersten Informationen seitens der Berufsfeuerwehr Graz soll der Brand im Müllraum der Wohnsiedlung ausgebrochen sein. Diese stand mit 46 Einsatzkräften und elf Fahrzeugen im Einsatz. Die genaue Brandursache ist weiterhin unklar, Ermittlungen diesbezüglich laufen.



Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.04.2026 um 21:47 Uhr aktualisiert