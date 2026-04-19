„Brand Aus“ nach Großeinsatz in Graz

Nach einem intensiven Einsatz konnte der Großbrand in einer Wohnsiedlung in Graz-Straßgang am Sonntagabend unter Kontrolle gebracht werden. Die Feuerwehr gab rund zwei Stunden nach Alarmierung schließlich „Brand Aus“.

In Graz kam es am Sonntagabend zu einem Großbrand bei einer Wohnsiedlung.

In Graz kam es am Sonntagabend zu einem Großbrand bei einer Wohnsiedlung.

Am Sonntagabend kam es in einer Wohnsiedlung im Grazer Stadtteil Straßgang am Grillweg zu einem Großbrand. 5 Minuten berichtete: Dichte Rauchwolken über Graz: Feuerwehren im Großeinsatz. Laut ersten Informationen entfachte dort im Müllraum einer Wohnsiedlung ein Feuer. Von dort aus griffen die Flammen auf die Fassade über. Schwarze Rauchsäulen waren über Graz hinweg zu sehen.

Berufsfeuerwehr Graz: „Brand Aus“ nach Großeinsatz

Die Berufsfeuerwehr Graz wurde um 19.51 Uhr zum Einsatz alarmiert und bekämpfte die Flammen. Rund zwei Stunden später, nämlich um 21.43 Uhr, konnte schließlich „Brand Aus“ gegeben werden, wie die Einsatzkräfte mitteilen. „Wir können Brand Aus vermelden!“, heißt es. Die Berufsfeuerwehr stand mit 46 Einsatzkräften und elf Fahrzeugen im Einsatz. Die genaue Brandursache ist weiterhin unklar, Ermittlungen diesbezüglich laufen.

Bewohner wurden evakuiert, mehrere Personen im Krankenhaus

Die Bewohner der Wohnsiedlung wurden evakuiert, für sie wurde ein Sammelplatz eingerichtet, wo sie vom Roten Kreuz betreut wurden. Rund 20 Personen mussten laut ersten Informationen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in das LKH Graz gebracht werden. Schwerverletzte dürfte es keine gegeben haben. Die genaue Schadenshöhe sowie die Ursache des Feuers sind weiterhin unklar.

©5 Minuten







Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.04.2026 um 22:18 Uhr aktualisiert