Bewohner nach Großbrand in Graz: „Dürfen heut nicht im Haus schlafen“

Nach dem Großbrand in Graz-Straßgang schildern Anrainer gegenüber 5 Minuten vor Ort von den dramatischen Szenen. Während noch Einsatzkräfte vor Ort sind, dürfen einige Bewohner ihre Wohnungen vorerst nicht betreten.

Am Sonntagabend, dem 19. April, wurde es ernst im Grazer Stadtteil Straßgang: Über dem Grillweg stiegen plötzlich dichte, schwarze Rauchwolken auf. 5 Minuten berichtete: Dichte Rauchwolken über Graz: Feuerwehren im Großeinsatz. Schon aus der Ferne war das Feuer zu erkennen. Rasch wurde klar, dass es sich um einen größeren Einsatz handelt. Feuerwehr, Polizei und Rettung rückten umgehend aus und sperrten den Bereich großräumig ab. Die Landespolizeidirektion bestätigte auf Nachfrage: „Der Bereich um den Grillweg wurde großräumig abgesperrt.“ Die Bevölkerung wurde aufgefordert, das Gebiet zu meiden.

©grazwellness/instagram | Großeinsatz am Grillweg: Feuerwehrkräfte bekämpften den Brand in der Wohnsiedlung.

Brandherd in Wohnsiedlung

Ersten Informationen zufolge brach das Feuer in einer Wohnsiedlung aus. Genauer gesagt soll der Brand im Müllraum entstanden sein. Von dort griffen die Flammen auf die Fassade des Gebäudes über. Die Situation entwickelte sich rasch, die Rauchentwicklung war enorm. Bilder und Videos davon verbreiteten sich schnell im Netz und zeigten die dramatischen Szenen.

Großeinsatz der Feuerwehr

Die Berufsfeuerwehr Graz wurde um 19.51 Uhr alarmiert und rückte mit einem Großaufgebot an. Insgesamt standen 46 Einsatzkräfte und elf Fahrzeuge im Einsatz, um die Flammen unter Kontrolle zu bringen. Auch Polizei und Rettung waren vor Ort. Ob es Verletzte gab, war zunächst unklar. Die Einsatzkräfte arbeiteten intensiv daran, den Brand einzudämmen. Nach rund zwei Stunden konnte schließlich Entwarnung gegeben werden. Um 21.43 Uhr meldete die Feuerwehr „Brand Aus“. Damit war der Großbrand unter Kontrolle, die Lage entspannte sich zunehmend. Mehr dazu liest du hier: „Brand Aus“ nach Großeinsatz in Graz. „Nach wie vor viel Blaulicht vor Ort, Rettung, Polizei, Feuerwehr“, schildert ein Augenzeuge gegenüber 5 Minuten.

„Wir dürfen nicht im Haus schlafen“

Für einige Anrainer hat der Brand direkte Folgen. Eine Bewohnerin berichtet gegenüber 5 Minuten: „alles ist geschlossen, wir dürfen heut nicht im Haus schlafen“. Auch ein Nachbar schildert die Unsicherheit vor Ort: „Ich bin aus dem Haus gekommen und habe nur eine riesige Rauchwolke gesehen. Meine Schwester wohnt in dem Haus, sie ist jetzt bei uns. Wir wissen noch nicht, wann und ob wir heut noch ins Haus dürfen oder ob irgendwas von uns beschädigt ist. Wir warten hier für meine Schwester auf nähere Infos“. Wie viele Menschen betroffen sind, ist aktuell noch unklar.

©5 Minuten | Viele Bewohner warten noch auf Informationen und dürfen nicht in ihre Wohnungen zurück.

Komplexe Einsatzlage

Auch für die Einsatzkräfte stellte der Brand eine große Herausforderung dar. „Es war eine komplexe Lage, weil wir von zwei Seiten gleichzeitig zugreifen haben müssen. Auch die starke Rauchentwicklung war eine Herausforderung, vor allem weil sie mehrere Wohnhäuser evakuieren haben müssen“, schildert ein Feuerwehrkamerad gegenüber 5 Minuten. Wie viele Wohnungen tatsächlich betroffen sind, ist derzeit noch unklar.

„Schwerverletzt ist niemand, es gibt Mittelverletzte und Rauchgasvergiftungen“

Auch das Rote Kreuz stand im Großeinsatz und kümmerte sich um die Betroffenen vor Ort. „Aktuell 14 Fahrzeuge im Einsatz. Schwerverletzt ist niemand, es gibt Mittelverletzte und Rauchgasvergiftungen. Insgesamt gab es 16 Abtransporte, davon 11 mittel bis schwer, also Personen, bei denen eine dringende Abklärung notwendig war. Das Rote Kreuz ist mit einem Bus da und verteilt auch Getränke und Polster, außerdem sind drei Linienbusse da, dort befinden sich die unverletzten Bewohner, die auch vom Kriseninterventionsteam betreut werden“, erklärt Stefan Loseries vom Roten Kreuz gegenüber 5 Minuten. Eine Augenzeugin berichtet zudem, dass Mitarbeiter des Magistrats vor Ort klären, wer eine Unterkunft für die Nacht benötigt. Auch ein Arzt sei im Einsatz, um zu prüfen, ob Betroffene Medikamente brauchen, da viele ihre Sachen nicht mitnehmen konnten.

©5 Minuten | Stefan Loseries gegenüber 5 Minuten: „Insgesamt 16 Abtransporte, davon 11 mittel bis schwer verletzt.“

Ursache weiter unklar

Warum das Feuer im Müllraum ausgebrochen ist, steht derzeit noch nicht fest. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen. Klar ist jedoch: Der Einsatz sorgte für große Aufmerksamkeit in Graz und zeigte einmal mehr, wie schnell sich ein Brand ausbreiten kann.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.04.2026 um 22:54 Uhr aktualisiert