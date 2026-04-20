Großbrand in Graz: Feuerwehr bis in die frühen Morgenstunden im Einsatz

Großbrand in Graz-Straßgang: Flammen in einer Wohnsiedlung sorgten am Sonntagabend für einen Großeinsatz der Feuerwehr und dichte Rauchwolken über der Stadt. Rund 20 Personen mussten ins Spital, die Brandursache ist noch unklar.

Am Sonntagabend kam es im Grazer Stadtteil Straßgang am Grillweg zu einem Großbrand in einer Wohnsiedlung. „Gebrannt hat es in den Einlagerungsboxen im Erdgeschoß“, so die Feuerwehr. Dichte, schwarze Rauchwolken waren weit über die Stadt hinweg sichtbar. Die Berufsfeuerwehr Graz wurde um 19.51 Uhr alarmiert und rückte mit 46 Einsatzkräften und elf Fahrzeugen aus, um die Flammen unter Kontrolle zu bringen. „Alles ist geschlossen, wir dürfen heut nicht im Haus schlafen“, berichtete eine Bewohnerin gestern vor Ort gegenüber 5 Minuten.

©grazwellness/instagram | Großeinsatz am Grillweg: Feuerwehrkräfte bekämpften den Brand in der Wohnsiedlung.

20 Personen im Krankenhaus

Nach rund zwei Stunden intensiver Löscharbeiten konnte schließlich um 21.43 Uhr „Brand Aus“ gegeben werden. Es folgten umfangreiche Nachlösch- und Sicherungsarbeiten. Die Bewohner der Anlage wurden evakuiert und vom Roten Kreuz betreut. Etwa 20 Personen mussten mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins LKH Graz gebracht werden, schwer verletzt wurde jedoch niemand. Die genaue Brandursache sowie die Schadenshöhe sind derzeit noch unklar, hieß es am späten Sonntagabend.

©5 Minuten | Viele Bewohner warten noch auf Informationen und dürfen nicht in ihre Wohnungen zurück.

Brandursache noch unklar

Die Berufsfeuerwehr Graz hat bis in die frühen Morgenstunden Brandwache gehalten, berichtet die Polizei am Montagmorgen im Gespräch mit 5 Minuten. Der Einsatz konnte um 1.45 Uhr beendet werden. Wenn dann schließlich die Freigabe erfolgt, wird die Brandsachenermittlung durchgeführt. Aktuell sind keine Feuerwehrleute mehr vor Ort, so die Berufsfeuerwehr Graz auf Anfrage. Es wurden keine Glutnester festgestellt. Im Laufe des Vormittags werden aber erneut Feuerwehrkräfte zur Wohnsiedlung ausrücken. „Das Objekt wird für die Brandursachenermittlungen abgesperrt“, so ein Sprecher der Berufsfeuerwehr Graz gegenüber 5 Minuten.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.04.2026 um 07:32 Uhr aktualisiert