Vöslau dreht Spiel: HSG Graz muss sich mit 35:39 geschlagen geben
Die HSG Holding Graz verliert das Spiel gegen die roomz JAGS Vöslau mit 35:39. Nach einer starken ersten Hälfte und einer 21:18-Halbzeitführung muss man sich am Ende geschlagen geben.
Die Grazer starten mit einem 3:0-Lauf in die Partie, ehe John Baxter erstmals nach vier Spielminuten trifft. Vöslau kommt wieder heran, schafft es aber nicht, die Führung an sich zu reißen, und so geht es in einer torreichen ersten Hälfte mit 21:18 aus Sicht der HSG Holding Graz in die Pause. Der Grunddurchgangssieger kontert zu Beginn der zweiten Halbzeit schnell und dreht die Partie zu seinen Gunsten. Ganze zehn Spielminuten müssen die Grazer auf ihren ersten Treffer warten. Borjan Damjanoski erzielt zehn Spielminuten vor dem Schlusspfiff das 30:30, Vöslau kontert jedoch erneut und setzt sich etwas ab. Am Ende muss man sich mit 35:39 geschlagen geben und kann damit keinen wichtigen Punkt für die bevorstehende Abstiegsrunde, die Anfang Mai startet, sammeln.
Statements
Lukas Nikolic, roomz JAGS Vöslau: „Das war heute ein High-Scoring-Game, bei dem wir am Ende souverän siegen. Wir sind nun Erster in der Tabelle und über den letzten Sieg sehr glücklich. Das Play-off kann kommen.“
Lukas Schweighofer, HSG Holding Graz: „Wir haben es leider nicht geschafft, an die erste gute Hälfte anzuschließen. Neun Minuten ohne Tor sind zu lang. Jetzt heißt es, aufzustehen und den Fokus auf die kommenden wichtigen Partien zu richten.“