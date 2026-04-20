Vöslau dreht Spiel: HSG Graz muss sich mit 35:39 geschlagen geben

Lukas Nikolic, roomz JAGS Vöslau: „Das war heute ein High-Scoring-Game, bei dem wir am Ende souverän siegen. Wir sind nun Erster in der Tabelle und über den letzten Sieg sehr glücklich. Das Play-off kann kommen.“

Lukas Schweighofer, HSG Holding Graz: „Wir haben es leider nicht geschafft, an die erste gute Hälfte anzuschließen. Neun Minuten ohne Tor sind zu lang. Jetzt heißt es, aufzustehen und den Fokus auf die kommenden wichtigen Partien zu richten.“