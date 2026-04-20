Graz erweitert Impfangebot: Bald gibt es erstmals Nachmittagstermine

Ab 27. April, zum Start der Europäischen Impfwoche, gibt es erstmals eigene Nachmittagstermine. Jeden Montag öffnet die Impfstelle Graz zusätzlich von 14 bis 17 Uhr – ausschließlich mit Terminvergabe. Das Angebot richtet sich in erster Linie an Berufstätige und Eltern, die nach Schule oder Betreuung ihrer Kinder einen Termin wahrnehmen wollen. Geimpft wird das gesamte verfügbare Spektrum, aktuell liegt ein besonderer Fokus auf der FSME-Impfung.

„Wichtiger Schritt für Berufstätige und Familien“

„Wer sich impfen lassen will, soll auch die Möglichkeiten dazu haben. Mit den neuen Nachmittagsterminen schaffen wir ein zusätzliches Angebot, das sich am Leben der Menschen orientiert“, betont Gesundheitsstadtrat Robert Krotzer (KPÖ). „Gerade für Berufstätige und Familien ist das ein wichtiger Schritt, um Vorsorge einfacher und zugänglicher zu machen.“ Die Erweiterung ist ein gezielter Ausbau der Kapazitäten. Mehr Termine bedeuten mehr Möglichkeiten, sich impfen zu lassen – ohne lange Wartezeiten und ohne zusätzliche Hürden. „Wir erleben nach wie vor eine große Nachfrage in der Impfstelle – umso wichtiger ist es, Hürden beim Zugang weiter abzubauen. Die neuen Nachmittagstermine sind genau dafür da: ein verlässliches, gut planbares Angebot für alle, die es am Vormittag schwerer haben. Unser Ziel ist klar: Impfen soll so einfach wie möglich sein – ohne Umwege, ohne Stress“, erklärt Lukas Orac, Leiter der Impfstelle Graz.