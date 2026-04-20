„Die letzten Tage von Österreich“: Dieses Stück hält der Politik den Spiegel vor

Im Schauspielhaus Graz feiert im Mai 2026 ein neues Stück Premiere, das sich kritisch und pointiert mit dem österreichischen Parlament auseinandersetzt. Grundlage sind Originalaussagen aus dem politischen Alltag.

Mit der Uraufführung von „183 Abgeordnete. Die letzten Tage von Österreich, wie wir es kennen“ lädt das Schauspielhaus Graz ab 9.Mai 2026 zu einer besonderen Theaterproduktion ein. Weitere Vorstellungen folgen im Mai und Juni, jeweils um 20 Uhr im Schauraum des Schauspielhauses. Die Koproduktion des TiB mit dem Schauspielhaus Graz entsteht in Zusammenarbeit mit „Meine Abgeordneten“ unter der Regie von Monika Klengel.

Originalzitat der Politiker werden aufgegriffen

Ausgangspunkt des Stücks sind Originalzitate aus Nationalratssitzungen, Ausschüssen und Pressemitteilungen. Diese werden von den Schauspielern und Schauspielerinnen aufgegriffen und zu Dialogen verdichtet, die politische Sprache in all ihren Facetten sichtbar machen sollen. In Anlehnung an Karl Kraus’ „Die letzten Tage der Menschheit“ richtet die Inszenierung den Blick auf die 183 Abgeordneten des Nationalrats – als politische Körper und Träger von Sprache und Verantwortung. Das Stück fragt dabei nach Inhalt und Wirkung politischer Aussagen, nach den Personen hinter den Worten und nach der Rolle von Politik in der Gesellschaft.