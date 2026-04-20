Trafikantin in Graz mit Messer bedroht: Mehrere Festnahmen

Wie berichtet, war es am Freitagabend, 17. April 2026, gegen 18.15 Uhr in einer Trafik in der Peter-Rosegger-Straße in Graz zu einem bewaffneten Raubüberfall gekommen. Nun konnten drei Tatverdächtige ausgeforscht werden.

In der Trafik in der Peter-Rosegger-Straße kam es zu einem Raubüberfall. Drei Tatverdächtige wurden ausgeforscht.

In der Trafik in der Peter-Rosegger-Straße kam es zu einem Raubüberfall. Drei Tatverdächtige wurden ausgeforscht.

Gegen 18.15 Uhr betrat am 17. April eine männliche Person die Grazer Trafik und bedrohte die Trafikantin mit einem Messer. Der zu diesem Zeitpunkt unbekannte Täter flüchtete mit geraubtem Bargeld in Richtung Maria-Pachleitner-Straße. Eine Fahndung verlief negativ. Nach umfangreichen Ermittlungen forschten Kriminalisten des Landeskriminalamts Steiermark bereits einen Tag nach der Tat einen 17-jährigen Grazer als Haupttatverdächtigen aus. Er wurde festgenommen und zeigte sich zur Tat umfassend geständig.

Drei Tatverdächtige

Wie die weiteren Ermittlungen ergaben, dürfte sich der Hauptverdächtige nach der Tat mit zwei Freunden getroffen und mit diesen die Raubbeute geteilt haben. Auch diese beiden Verdächtigen (beide ebenfalls 17 Jahre alt aus Graz) wurden am 18. April 2026 ausgeforscht und festgenommen. „Sie leugnen eine Beteiligung an der Tat“, so die Polizei.

Messer in Wohnhaus gefunden

Die mutmaßliche Tatkleidung sowie das mutmaßlich bei der Tat verwendete Klappmesser wurden in einem unweit des Tatorts gelegenen Wohnhaus sichergestellt. Das geraubte Bargeld wurde bislang nicht aufgefunden. Alle drei Tatverdächtigen wurden über Anordnung der Staatsanwaltschaft Graz in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert.