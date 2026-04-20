„Lauter Knall, dann folgten Schreie“: Bewohnerin schildert Brandnacht

Am Sonntagabend, dem 19. April 2026 brach im Grazer Stadtteil Straßgang ein Großbrand in einer Wohnsiedlung am Grillweg aus. Wie die Feuerwehr bestätigt, stand ein Bereich der Einlagerungsboxen im Erdgeschoß in Flammen. Dichte Rauchwolken zogen über die Stadt, 46 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Graz rückten an. Nach rund zwei Stunden konnte „Brand Aus“ gegeben werden, dennoch folgten umfangreiche Nachlöscharbeiten. Etwa 20 Personen wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht, schwer verletzt wurde niemand.

©5 Minuten | Am Sonntag kam es zu einem Großeinsatz in Graz

Lauter Knall, dann folgten Schreie

Eine Bewohnerin schildert nun gegenüber 5 Minuten, wie sie die dramatischen Minuten erlebt hat. „Ich hab eigentlich geschlafen, auf einmal hat es 4–5 Mal einen richtig lauten Knall gemacht – ich dachte ehrlich gesagt, das war ein Blitzschlag“, erzählt die Leserin. Als sie aus dem Fenster blickte, habe sie „durch den Rauch nichts gesehen“. Kurz darauf sei der Feueralarm losgegangen, begleitet von lauten Rufen im Haus: „RAUS, RAUS, RAUUUS“. Die Bewohnerin reagierte sofort: „Ich bin dann gleich raus, zu dem Zeitpunkt brannte aber schon alles lichterloh.“

©Leserin | Dichte Rauchschwaden stiegen am Sonntagabend bei einer Wohnsiedlung am Grillweg in Graz empor.

Es herrschte Panik und Verwirrung

Vor dem Gebäude habe sich eine angespannte, aber dennoch kontrollierte Situation abgespielt. „Es waren alle recht perplex… die Einsatzkräfte rannten durch die Gegend… im Großen und Ganzen waren glaub ich alle verwirrt.“ Viele Bewohner konnten noch in derselben Nacht zurück in ihre Wohnungen – jedoch nicht alle. „So gegen 23 waren alle wieder in den Wohnungen bis auf die Häuser 11 und 13“, berichtet die Leserin. „Das Haus 13 ist, glaube ich, noch immer nicht freigegeben.“ Bewohner des Hauses 11 durften ihre Wohnungen später mit Unterstützung des Katastrophenschutzes überprüfen.

Ermittlungen zur Brandursache laufen

Für die 5-Minuten-Leserin ging die Nacht glimpflich aus: „Mir geht’s gut… hätte viel schlimmer ausgehen können.“ Ihre Wohnung sei weiterhin bewohnbar, „meinen Balkon hat’s nur etwas erwischt“. Die genaue Brandursache ist noch unklar und soll am heutigen Montag ermittelt werden.