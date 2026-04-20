Kerosinmangel in Graz? Flughafen spricht nun Klartext

Gerüchte über Kerosinmangel in Graz sorgen auf Reddit für Aufruhr. Drohen jetzt Flugausfälle im Sommer? 5 Minuten hat direkt beim Airport Graz nachgefragt und klare Antworten bekommen.

„Ein Freund von mir arbeitet am Flughafen und hat erzählt, dass es aktuell Probleme mit Sprit gibt. Deshalb soll der Sommerflugplan teilweise eingeschränkt bzw. angepasst werden. Hat noch jemand Infos dazu? Muss ich mir wegen meinem Sommerurlaub sorgen machen oder ist das eher halb so wild?“ – mit diesen Worten startet ein Nutzer eine Diskussion auf Reddit.

©Reddit Ein Reddit-Posting sorgt derzeit in Graz für Verunsicherung rund um mögliche Kerosinprobleme.

Sorgen um Urlaub werden konkreter

In den Kommentaren melden sich weitere Nutzer zu Wort. Die Unsicherheit wächst, vor allem bei jenen, die bereits Flüge gebucht haben. Ein User kommentiert: „Ich fliege am 17.5 Türkei Urlaub von Graz weg jetzt mach ich mir Sorgen. So unser Flug ist annulliert worden entweder gratis Storno oder von Wien weg.“

©Reddit Ein Reddit-User berichtet von einem stornierten Türkei-Flug ab Graz – ein Zusammenhang mit Kerosinmangel besteht laut Flughafen aber nicht.

Airport Graz nimmt Stellung

5 Minuten hat beim Flughafen Graz exklusiv nachgefragt. Dort widerspricht man den Gerüchten rund um einen akuten Kerosinmangel klar. „Der Graz Airport ist im ständigen Austausch mit seinem Kerosinlieferant. Dieser rechnet aktuell und in nächster Zukunft mit keinen Kerosinproblemen am Flughafen in Graz. Es kam daher auch zu keinen Ausfälle aufgrund von Kerosinmangel in Graz. Wir beobachten natürlich laufend die Liefersituation, da das Umfeld derzeit naturgemäß sehr volatil ist“, heißt es auf Anfrage.

Globale Lage bleibt angespannt

Dass das Thema überhaupt für so viel Aufregung sorgt, hängt auch mit der internationalen Situation zusammen. Die Internationale Energieagentur (IEA) warnte kürzlich vor möglichen Engpässen bei Kerosin in Europa. 5 Minuten berichtete: Kerosin wird knapp: Drohen jetzt Flugausfälle? Demnach könnten Vorräte für Flugzeuge nur noch rund sechs Wochen reichen. Gründe dafür sind unter anderem geopolitische Spannungen und mögliche Störungen wichtiger Lieferwege.

Derzeit keine Einschränkungen in Graz

Für Graz selbst gibt es aber vorerst Entwarnung. Laut Flughafen sind aktuell keine Ausfälle auf Kerosinmangel zurückzuführen. Dennoch wird die Lage laufend beobachtet. Für dich als Reisender bedeutet das: Der Sommerflug ab Graz ist derzeit nicht durch Treibstoffmangel gefährdet, auch wenn die globale Entwicklung im Auge behalten werden sollte.