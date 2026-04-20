Sammeltaxi „flux“ fährt jetzt auch im Grazer Norden

Gute Nachrichten für Andritz und Umgebung: Seit 7. April 2026 ist das Sammeltaxi „flux“ auch im Grazer Norden unterwegs. 26 neue Haltepunkte sorgen für bessere Verbindungen, vor allem dann, wenn Bus und Bim Pause machen.

Seit dem Start am 1. Juli 2024 hat sich „flux“ im steirischen Zentralraum etabliert. Mehr als 64.000 Fahrten und rund 84.000 Fahrgäste zeigen: Das Angebot wird stark genutzt. Nach einer ersten Erweiterung rund um Raach im Jahr 2025 folgt nun der nächste Schritt. Grund dafür ist die anhaltend hohe Nachfrage, die den weiteren Ausbau notwendig gemacht hat.

Neues Gebiet „Graz Nord“

Mit 26 zusätzlichen Haltepunkten wächst das Netz nun deutlich. Diese reichen von Weinzödl über St. Veit bis nach Oberandritz. Gemeinsam mit Raach bilden sie das neue Bediengebiet „Graz Nord“. Die Haltepunkte liegen nördlich der Buslinien 52 und 53 und schließen direkt an bestehende „flux“-Gebiete wie Gratkorn und Stattegg an. Von dort kommst du zu anderen Haltepunkten im Umland oder zum Hauptplatz Andritz, allerdings nur dann, wenn der öffentliche Verkehr nicht oder nur eingeschränkt fährt.

Ergänzung statt Ersatz

Das Sammeltaxi soll den öffentlichen Verkehr nicht ersetzen, sondern ergänzen. Gerade in Randzeiten – etwa am Abend oder am Wochenende – bietet „flux“ eine zusätzliche Möglichkeit, mobil zu sein. Viele Menschen im Grazer Norden haben sich genau das gewünscht.

„Bringt den öffentlichen Verkehr näher zu den Menschen“

„Der Ausbau von flux bringt den öffentlichen Verkehr näher zu den Menschen und zeigt gleichzeitig, wie gut regionale Zusammenarbeit funktioniert“, betont Elke Kahr, Vorsitzende der Region Steirischer Zentralraum und Bürgermeisterin der Stadt Graz (KPÖ). Auch Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne) sieht Vorteile im Alltag: „Viele Menschen im Grazer Norden haben sich mehr Flexibilität jenseits der klassischen Hauptverkehrszeiten gewünscht. Mit der Erweiterung von flux kommen wir diesem Wunsch nach und schaffen ein zusätzliches Angebot, das für viele eine Alternative zum eigenen Auto bietet – besonders am Abend und am Wochenende.“

Effiziente Nutzung und Blick auf Zahlen

Verantwortlich für das Angebot ist das Regionalmanagement Steirischer Zentralraum GmbH. Geschäftsführerin Kerstin Weber erklärt: „Wir können bestehende Fahrzeuge effizient nutzen und verdichten das Netz Schritt für Schritt entlang der tatsächlichen Nachfrage.“ Ein Blick auf die Nutzung zeigt klare Schwerpunkte: Besonders viele Fahrten gibt es in Köflach, Frohnleiten, Voitsberg, Eggersdorf bei Graz und in Graz selbst. Rund 45 Prozent entfallen auf Graz-Umgebung, 42 Prozent auf Voitsberg und etwa 13 Prozent auf die Grazer Stadtrandgebiete. Auffällig: Mehr als 45 Prozent der Fahrten gehen über Gemeindegrenzen hinweg.