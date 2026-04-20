„Mussten uns neu orientieren“: Endgültiges Aus für den Grazer Citypeach

Der Grazer „Citypeach“ bleibt dauerhaft geschlossen. Nach dem Stillstand durch die Baustelle im Vorjahr bestätigen die Betreiber exklusiv gegenüber 5 Minuten das Ende des Standorts sowie ihre berufliche Neuorientierung.

Das Aus für den „Citypeach“ ist besiegelt: Nach der Brückensanierung im vergangenen Jahr wird der Betrieb am Grazer Murufer nicht mehr aufgenommen.

Das Aus für den „Citypeach“ ist besiegelt: Nach der Brückensanierung im vergangenen Jahr wird der Betrieb am Grazer Murufer nicht mehr aufgenommen.

In der Grazer Gastroszene herrschte zuletzt Unklarheit über die Zukunft des Standorts „Citypeach“. Nachdem es am Gelände längere Zeit ruhig geblieben war, herrscht nun Gewissheit: Der Betrieb wird nicht mehr aufgenommen.

„Weiß irgendwer was mit Citypeach passiert ist?“

Die Schließung war zuvor Thema in den sozialen Netzwerken. Da das Areal im vergangenen Jahr aufgrund von Bauarbeiten nicht genutzt werden konnte, fragten sich viele Grazer auf Reddit: „Weiß irgendwer was mit Citypeach passiert ist? Seitdem durch die Brückensarnierung letzten Jahres nichts stattfinden konnte ist es rund ums Citypeach still. Weiß da jemand mehr?“ Auf Nachfrage von 5 Minuten äußerten sich nun die Verantwortlichen zu den Hintergründen.

©5 Minuten Kein Comeback an der Mur: Die Betreiber des „Citypeach“ ziehen nach den Schwierigkeiten im Vorjahr einen Schlussstrich.

Gründe für die dauerhafte Schließung

Laut Anna Gynes-Schuchardt, die den „Citypeach“ gemeinsam mit ihrem Mann betrieb, führten die Rahmenbedingungen rund um die Baustelle im Vorjahr zur Einstellung des Betriebs. Die Betreiberin nennt fehlende Kommunikation und mangelnde finanzielle Hilfen als ausschlaggebend. Gynes-Schuchardt erklärte exklusiv gegenüber 5 Minuten dazu: „Der Citypeach wird nicht mehr öffnen. Da die Stadt Graz es leider verabsäumt hat uns rechtzeitig über die Baustelle letzten Jahres zu Informieren und uns leider auch nicht finanziell unterstützt hat um das letzte Jahr zu überbrücken, mussten wir (mein Mann und ich, die gemeinsam den Citypeach betrieben haben) uns beruflich neu orientieren“.