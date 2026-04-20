Neuer Hochbehälter sichert Wasserversorgung am Grazer Schloßberg

Am Schloßberg ist der neue Hochbehälter fertiggestellt. Die Bauarbeiten waren anspruchsvoll - sogar ein Hubschrauber kam zum Einsatz, um die moderne Wasserversorgung zu ermöglichen.

Im August des Vorjahres starteten die Arbeiten, jetzt ist der neue Hochbehälter am Grazer Schloßberg fertig. 5 Mintuten berichtete: Was hinter dem Helikopter-Einsatz am Grazer Schloßberg steckt. Die Umsetzung war alles andere als einfach: Der Standort gilt als besonders sensibel. Enge Platzverhältnisse, Naturschutzauflagen und der Denkmalschutz stellten das Projekt vor große Herausforderungen. Trotzdem konnte das Bauvorhaben erfolgreich abgeschlossen werden.

Innovative Lösungen notwendig

Um den Bau überhaupt möglich zu machen, mussten ungewöhnliche Wege gegangen werden. Projektleiter Philipp Schauer von der Holding Graz erklärt: „Trotz enger Platzverhältnisse, Naturschutzauflagen und Denkmalschutz konnten wir mit innovativen Lösungen – inklusive Hubschraubertransport – eine moderne, zuverlässige Wasserversorgung für den Schloßberg sicherstellen“. Der Einsatz eines Hubschraubers war dabei ein zentraler Bestandteil der Umsetzung.

Transport aus der Luft

Der neue Hochbehälter wurde unterhalb des Schloßbergplateaus errichtet. Er ersetzt den bisherigen Behälter, der direkt südlich an die Kasemattenbühne grenzt. Aufgrund der eingeschränkten Zufahrtsmöglichkeiten war ein Transport am Boden kaum möglich. Deshalb wurde der Behälter in drei Einzelteilen per Hubschrauber an seinen Bestimmungsort geflogen.

Präzision beim Einbau

Nach dem Transport folgte die genaue Platzierung der Bauteile. Durch die Bauweise als Edelstahlbehälter konnten die zwei Wasserkammern sowie die Schieberkammer exakt aus der Luft positioniert werden. Anschließend wurden die einzelnen Teile miteinander verbunden und in die Erde verlegt. Damit ist die neue Anlage nun vollständig in Betrieb.

Versorgung langfristig gesichert

Mit dem neuen Hochbehälter ist die Wasserversorgung am Schloßberg auf einem modernen Stand. Trotz der schwierigen Bedingungen konnte das Projekt planmäßig umgesetzt werden und sorgt jetzt für eine zuverlässige Versorgung in einem der bekanntesten Bereiche von Graz.