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/ ©Puls 4/Gerry Frank
Bild auf 5min.at zeigt einen Ausschnitt einer TV-Show.
Die Steirerin rettet den Familienbetrieb vor dem Ruin schreibt ihre eigene Erfolgsgeschichte.
Graz-Umgebung
21/04/2026
Duftender Neustart

Familienhof vor dem Aus – dann rettet eine Steirerin alles mit einer Idee

Eine Jungunternehmerin aus der Steiermark rettet den elterlichen Bauernhof mit einer ungewöhnlichen Idee und sorgt damit für Begeisterung bei der TV-Show "2 Minuten 2 Millionen".

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(161 Wörter)

„Schöne Story, alles stimmig, schöne Produkte – I love it“, zeigt sich Manuela Lindlbauer begeistert vom ersten Pitch des Abends. Im Zentrum steht die Steirerin Julia Wünscher mit „March Care“ aus dem Bezirk Graz-Umgebung, die eine eindrucksvolle Erfolgsgeschichte präsentiert. Als der Familienbauernhof wirtschaftlich kurz vor dem Aus stand, wagte sie gemeinsam mit ihrem Bruder Matthias den radikalen Neuanfang: Lavendel statt Stillstand. Aus ersten Pflanzen am Feld entwickelte sich Schritt für Schritt eine Marke – heute umfasst das Sortiment zertifizierte Natur- und Biokosmetik von Duschgel und Body Lotion bis hin zu Saunaölen und Duftkissen, alles aus Österreich und auf Lavendelbasis aufgebaut.

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Vom Hof vor dem Aus zur Lavendel-Marke:
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Steirerin begeistert Investoren.

Junge Steirerin in Fokus der Investoren

Während Erich Falkensteiner und Mathias Muther leise beraten, wird hinter den Kulissen intensiv diskutiert. Wenn, dann würde man vor allem in die junge Unternehmerin investieren, betont auch der Südtiroler Investor. Kommt es zu einem Deal? 

Zur Ausstrahlung

Die „2 Minuten 2 Millionen – Die PULS 4 Start-Up-Show“-Folge ist am Dienstag, dem 21. April 2026, um 20.15 Uhr auf JOYN und PULS 4 zu sehen.

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