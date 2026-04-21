„Komplett verschoben“: Einbruch in Getränkeautomat sorgt für Schock

Der Vorfall ereignete sich laut den Schilderungen des Eigentümers am Montag, dem 20. April zwischen 10.30 Uhr und 19.30 Uhr. Als er am Abend zum Automaten kam, habe sich ein klares Schadensbild gezeigt: „Der Scheinleserbehälter lag am Boden, der Automat war verschoben und zeigte kein Wechselgeld mehr an“, berichtet er exklusiv gegenüber 5 Minuten. Auch die Höhe des Schadens konnte rasch festgestellt werden. Aus dem Gerät seien rund 150 Euro in Bargeld und Münzen entnommen worden.

Wohl kein Einzelfall

Für den Betreiber und seine Frau sei der Vorfall ein Schock gewesen, da der Automat regelmäßig genutzt werde und gut sichtbar stehe. Nach der Entdeckung habe er sofort die Polizei verständigt. Eine Streife kam vor Ort und nahm die Anzeige auf. Dabei sei laut dem Besitzer auch von einem möglichen Hintergrund die Rede gewesen: „Der Beamte hat mir gesagt, dass es sich offenbar um Banden handelt, die es gezielt auf Getränkeautomaten und Waschsalons abgesehen haben.“ Die Polizeiinspektion Gratkorn bestätigt auf Nachfrage von 5 Minuten den Vorfall. Ob der aktuelle Fall Teil einer Serie ist, bleibt Gegenstand der laufenden Untersuchungen.