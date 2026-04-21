Grazer verzweifelt: 8.120 Euro Rechnung nach Rettung in Kärnten

Nach einem schweren Snowboard-Unfall auf der Turracher Höhe steht ein Grazer vor hohen Behandlungskosten. Besonders der nicht gedeckte Hubschrauber-Einsatz bringt ihn finanziell in Bedrängnis.

Der Snowboard-Unfall ereignete sich auf der Turracher Höhe in Kärnten. Der Grazer Patrick schildert seine Situation nach der er „vor unerwarteten, sehr hohen Kosten“ steht. Aufgrund der Schwere der Verletzungen musste er per Rettungshubschrauber in das Krankenhaus Spital an der Drau geflogen werden. Genau dieser Einsatz sorgt nun für die finanzielle Belastung, weshalb der Betroffene auf GoFundMe ein Spendenkonto einrichtete.

Hohe Kosten durch Rettungseinsatz

Besonders problematisch sei die Rechnung für den Flug selbst. Patrick erklärt: „Leider wird dieser Hubschrauber-Einsatz nicht von der ÖGK übernommen, und ich habe keine zusätzliche Unfall- oder Privatversicherung. Die Rechnung dafür beträgt rund 8.120 Euro.“ Die Kosten treffen ihn unerwartet, da keine entsprechende Zusatzversicherung vorhanden ist.

Mehrfache Verletzungen und Operation

Neben der finanziellen Belastung erlitt er auch schwere körperliche Folgen des Sturzes. „Bei dem Unfall habe ich mir einen Mehrfachbruch der rechten Hand mit Verschiebungen, eine Gehirnerschütterung sowie eine Rippenprellung zugezogen“, heißt es in seinem Aufruf. Zunächst wurde die Hand nur versorgt und eingegipst, eine Operation war erst später notwendig. Im Unfallkrankenhaus Graz erfolgte schließlich der Eingriff, bei dem eine Platte mit 13 Schrauben eingesetzt wurde.

Grazer bittet um finanzielle Hilfe

Die Behandlung war notwendig, bringt den Grazer nun jedoch an seine finanziellen Grenzen. „Die medizinische Versorgung war wichtig, hat mich aber finanziell in eine Situation gebracht, die ich allein kaum bewältigen kann“, schreibt er abschließend und bittet um Unterstützung durch Spenden.