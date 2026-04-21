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/ ©Arche Noah
Bild auf 5min.at zeigt einen Kater.
Schwer verletzter Kater "Morli" kämpft ums Überleben.
Graz-Umgebung
21/04/2026
Tierrettung

„Morli“ bei Graz angefahren und geflüchtet: Kater „atmete nur noch flach“

Nach einem Unfall kämpfte sich ein Kater in Graz in ein Rohr. Er schwebte in akuter Lebensgefahr, wie die Arche Noah berichtet. Dank eines aufwendigen Rettungseinsatzes konnte das Tier geborgen werden.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
2 Minuten Lesezeit(273 Wörter)

Ein dramatischer Tierrettungseinsatz beschäftigte am vergangenen Wochenende die Helfer der Arche Noah Graz. Auslöser war eine aufmerksame Passantin, die beobachtete, wie eine Katze von einem Auto erfasst wurde. Der Lenker setzte seine Fahrt fort, das Tier blieb schwer verletzt zurück. „Der schwer verletzte Kater robbte sich von der Straße weg und flüchtete in einen langen ‚Abwassertunnel‘. Eine absolut lebensgefährliche Situation“, schreib die Arche Noah in einem Posting.

Kater-Rettung gestaltete sich schwierig

Vor Ort sicherten die Einsatzkräfte zunächst den Bereich ab, da es sich um eine stark befahrene Straße handelte. Doch der Kater befand sich tief im Rohr, alleine war er nicht erreichbar. Zur Unterstützung wurde die Freiwillige Feuerwehr Kumberg hinzugezogen. Die Rettung gestaltete sich schwierig: „Der Kater wollte sein vermeintlich ’sicheres‘ Versteck nicht verlassen. Anfangs fauchte er noch, doch seine Kräfte ließen schnell nach und am Ende atmete er nur noch flach.“ Schließlich entschieden sich die Einsatzkräfte für eine ungewöhnliche, aber notwendige Maßnahme. „Von einer Seite wurde kontrolliert Wasser in den Tunnel geleitet, um ihn behutsam in unsere Richtung zu bewegen“, berichtet die Arche Noah Mit Erfolg: Der Kater konnte geborgen werden.

Bild auf 5min.at zeigt einen Feuerwehreinsatz.
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Die Tierrettung gestaltete sich alles andere als einfach.
Bild auf 5min.at zeigt einen Kater.
©Arche Noah
Kater „Morli“ konnte schließlich aus Abwassertunnel befreit werden.

„Morli“ wird bei der Arche Noah intensiv betreut

Unmittelbar danach wurde das Tier in eine Tierarztpraxis gebracht. Die Diagnose war schwerwiegend: ein Beckenbruch. „Die Operation wurde direkt eingeleitet und aktuell erholt er sich unter der Wärmelampe davon.“ Der Kater, der von den Rettern „Morli“ genannt wurde, wird nun weiter intensiv betreut. Die Hoffnung bleibt groß, dass er sich vollständig erholt.

Bild auf 5min.at zeigt einen Kater.
©Arche Noah
Frisch operiert kämpft Kater „Morli“ sich Schritt für Schritt ins Leben zurück.

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Aktiver Tierschutz Austria
IBAN: AT71 3800 0000 0513 5025
Verwendungszweck: „FB Morli“
Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.04.2026 um 12:34 Uhr aktualisiert
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