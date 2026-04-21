Ab heute: St. Leonhard führt Anwohnerparken ein

Ab heute wird das Parken im Grazer Bezirk St. Leonhard für Anwohner deutlich einfacher. Im Herz-Jesu-Viertel entsteht das bislang größte Anwohnerparkgebiet der Stadt, um die angespannte Parkplatzsituation nachhaltig zu entschärfen

Mit dem heutigen Tag tritt in St. Leonhard eine wesentliche Änderung im Straßenverkehr in Kraft. Um die Bewohner in dem stark belasteten Stadtteil gezielt zu entlasten, werden künftig rund 25 Prozent der Stellplätze – das entspricht etwa 450 Parkplätzen – exklusiv für Anwohner reserviert, so in einer aktuellen Aussendung.

Entlastung im Herz-Jesu-Viertel

Das neue Gebiet umfasst weite Teile des Herz-Jesu-Viertels sowie angrenzende Bereiche in Richtung Waltendorf. Vizebürgermeisterin Judith Schwentner betont die Notwendigkeit dieser Maßnahme: „Menschen, die hier leben, sollen einen Parkplatz in Wohnnähe haben“. Besonders in den Abendstunden war es für Anwohner aufgrund des hohen Parkdrucks durch Pendler und Besucher zuletzt fast unmöglich, einen freien Platz zu finden.

©Foto Fischer Am Foto: Vizebürgermeisterin Judith Schwentner.