Fahrraddieb schlägt erneut zu: Hast du diesen Mann gesehen?

Nach einer Serie von Fahrraddiebstählen am Gelände des LKH-Universitätsklinikum Graz weitet sich die Suche aus. Nun schaltet sich auch das Klinikum selbst via Facebook ein, da der mutmaßliche Täter erneut zugeschlagen haben soll.

Die Ermittler der Polizei fahnden bereits seit Februar nach einem unbekannten Mann, der im Verdacht steht, zwischen Dezember 2025 und Mitte Jänner 2026 mehrere hochwertige E-Bikes gestohlen zu haben. Der bisherige Sachschaden beläuft sich auf über 10.000 Euro. Wir haben berichtet: Fahndung in Graz: Wenn du diesen Mann siehst, ruf sofort die Polizei. Doch die Serie scheint nicht abzureißen: Wie das LKH Uniklinikum Graz aktuell berichtet, soll der Unbekannte kürzlich erneut auf dem Klinikgelände zugeschlagen haben.

Auffälliger Rucksack als Markenzeichen

Die Bilder der Überwachungskamera zeigen einen Mann mit kurzem grauem Bart. Weitere Merkmale sind: Er trägt eine schwarze Haube und eine schwarze Jacke. Er ist mit blauen Jeans und braunen Schuhen bekleidet. Das auffälligste Merkmal ist ein seltener Motorradrucksack der Marke „Ogio No Drag Mach 5“.

©LPD Steiermark Hast du diesen Mann gesehen?

Polizei und LKH hoffen auf Zeugen

Nachdem die Ermittlungen ohne Erfolg blieben, wurde von der Staatsanwaltschaft bereits im Februar Fahndungsfotos veröffentlicht. Nun bittet das Uniklinikum die Bevölkerung nun verstärkt um Aufmerksamkeit: „Hat jemand diesen Mann gesehen?“, heißt es im aktuellen Aufruf – dem ein Überwachungsvideo beigefügt ist. Dort ist der Seriendieb zu sehen.