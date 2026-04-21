Über 20 Mann im Einsatz: Küchenbrand gelöscht

In einem Mehrparteienhaus in der Grazer Steyrergasse brach am Dienstag, 21. April 2026, in einer Wohnung ein Feuer aus. Die Berufsfeuerwehr Graz konnte durch ein schnelles Eingreifen Schlimmeres verhindern.

Um Punkt 12.25 Uhr: Die Berufsfeuerwehr Graz wurde zu einem Zimmerbrand in die Steyrergasse alarmiert. Nur vier Minuten später trafen die ersten Einsatzkräfte ein, wo zu diesem Zeitpunkt bereits dichter Rauch aus den Fenstern einer Wohnung im zweiten Stock drang. Ein Atemschutztrupp drang mit einem C-Rohr in die Wohnung vor, um nach Personen zu suchen und die Flammen zu bekämpfen. Parallel dazu wurde das Stiegenhaus mit einer Druckbelüftung rauchfrei gehalten und eine Drehleiter vor dem Gebäude in Stellung gebracht. „Glücklicherweise befanden sich keine Personen in der stark verrauchten Wohnung“, so die Berufsfeuerwehr Graz in einer aktuellen Aussendung.

Brandursache in der Küche

Der Brandherd konnte schnell in der Küche lokalisiert und binnen weniger Minuten gelöscht werden. Die Berufsfeuerwehr Graz war mit einer kompletten Löschbereitschaft – bestehend aus fünf Fahrzeugen und 23 Einsatzkräften – vor Ort. Unterstützt wurden sie dabei von der Polizei sowie dem Roten Kreuz. „Im Anschluss kontrollierten die Einsatzkräfte die angrenzenden Wohnungen und führten weitere Lüftungsmaßnahmen durch“, heißt es.