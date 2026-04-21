Zuhause für Schutzengel in Gefahr: Der Gedanke ist „unerträglich“

Das „Schutzengeldorf der behinderten Katzen“ ist ein besonderes Tierheim - doch finanziell wird es knapp. Jetzt werden Spenden noch mehr als sonst benötigt, um den Katzen, weiterhin ein liebevolles Zuhause zu schenken.

Manchmal reicht reine Tierliebe nicht aus… Die Führung eines Tierheims sind auch mit hohen Kosten verbunden. Gründerin Renate Riedel wendet sich mit einem Hilferuf an die Öffentlichkeit: „Wir wissen nicht, wie es weitergehen soll“, beginnt der emotionale Appell gegenüber 5 Minuten. Ihr Lebenswerk, das Schutzengeldorf, ist kein gewöhnliches Tierheim. Hier finden jene Seelen Zuflucht, die woanders oft keine Chance haben: Katzen mit seelischen, körperlichen und geistigen Beeinträchtigungen. Doch die hohen Kosten für das Zuhause der kleinen Vierbeiner tragen sich nicht von allein – es werden Spenden benötigt.

„Keine Förderungen aus öffentlicher Hand“

Während viele Tierheime auf staatliche Unterstützung bauen können, steht das Schutzengeldorf in Karlsdorf bei Graz allein da. „Wir finanzieren uns nur durch Spenden. Wir bekommen keine Förderungen bzw. Subventionen aus öffentlicher Hand“, erklärt Riedel im Gespräch mit 5 Minuten. Die monatlichen Fixkosten für Pacht, Strom und die Müllabfuhr – die allein 1.000 Euro im Monat kostet – seien ein ständiger Kraftakt. Zusätzlich belasten die hohen Tierarztkosten und der Pflegeaufwand. „Wir sind wirklich am Verzweifeln und schaffen es ohne Unterstützung nicht mehr lange“, so die Gründerin. Der Gedanke, dass ihre Schützlinge ihr Zuhause verlieren könnten, sei für Renate „unerträglich“. Da die Tiere täglich intensiv gepflegt werden müssen, wäre eine Unterbringung bei Privatpersonen „undenkbar“.

©Schutzengeldorf der behinderten Katzen | In einer Welt, in der oft weggeschaut wird, übernimmt das Schutzengeldorf Verantwortung für jene Tiere, die niemand mehr will. ©Schutzengeldorf der behinderten Katzen | In einer Welt, in der oft weggeschaut wird, übernimmt das Schutzengeldorf Verantwortung für jene Tiere, die niemand mehr will. ©Schutzengeldorf der behinderten Katzen | In einer Welt, in der oft weggeschaut wird, übernimmt das Schutzengeldorf Verantwortung für jene Tiere, die niemand mehr will.

„Wir wissen nicht mehr weiter“

Auf Facebook begeistert das Dorf über 166.000 Follower mit Einblicken in ein Leben, in dem „Narben nicht trennen, sondern verbinden“. Das Team übernimmt Verantwortung, wo andere wegschauen, und kämpft idealistisch um jede einzelne Fellnase. „Diese kleinen Seelen, gezeichnet vom Leben, zeigen eine Stärke, die leise spricht und doch so kraftvoll ist“, beschreibt das Schutzengeldorf der behinderten Katzen. Doch allein lassen sich keine Rechnungen bezahlen. Die Spendenfreudigkeit habe generell nachgelassen, da alles teurer wird – „nur wir sind jetzt an einem Punkt, wo ich nicht mehr weiter weiß“, gesteht Riedel im Gespräch.

So kannst du den Schutzengeln helfen: Direktspende: IBAN: AT39 6000 0803 1017 9837 (Schutzengeldorf der behinderten Katzen)/ BIC: BAWAATWW

PayPal: paypal.me/Schutzengeldorf

Teaming: Mit nur 1 Euro im Monat kannst du dauerhaft helfen unter www.teaming.net/schutzengeldorfderbehindertenkatzen.

Hier kannst du etwas von der Wunschliste spenden.