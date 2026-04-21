Nachtwächter Albin zeigt die dunkelsten Geschichten von Graz

Wenn die Nacht einbricht, erwachen in den Grazer Gassen die Legenden. Albin Sampel lädt zu einem nächtlichen Streifzug ein, der nichts für schwache Nerven ist.

Seit vielen Jahren streift der Nachtwächter bereits durch die Altstadt und berichtet von den dunklen Seiten der Stadtgeschichte. Doch der Grazer Geisterpfad geht noch einen Schritt weiter: Er führt in entlegene Winkel und versteckte Gassen, in denen die Geschichten von Geistern und verwunschenen Orten statt finden.

Von Dämonen und schaurigen Schicksalen

Die Tour beleuchtet die schockierenden und mysteriösen Kapitel der Stadt: Berichtet wird von Kindsmörderinnen und unschuldig verurteilten Menschen. Die Gäste erfahren, wo früher „Huren und Teufel“ ihr Unwesen trieben. In den Schatten der Nacht wird von kopflosen Reitern, Dämonen und schaurigen Zaubersprüchen erzählt. Wer Graz von seiner schaurigsten Seite erleben möchte, hat am Donnerstag, dem 7. Mai, die Gelegenheit dazu. Von 21 bis 23 Uhr führt der Nachtwächter durch die Finsternis.