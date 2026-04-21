Pflegeversorgung in der Landeshauptstadt Graz stabilisiert

In dieser Woche soll der Gemeinderat den positiven Rechnungsabschluss der GGZ offiziell beschließen. Dass die Zahlen schwarz bleiben, war aufgrund der massiven Herausforderungen der vergangenen Jahre keineswegs sicher – ursprünglich war man für 2025 sogar von einem negativen Geschäftsergebnis ausgegangen, so in einer aktuellen Aussendung.

Personal-Investitionen als Erfolgsfaktor

Laut Stadtrat Robert Krotzer (KPÖ) und GGZ-Geschäftsführer Andreas Jaklitsch ist dieser Erfolg vor allem auf die Stabilisierung der Personalsituation zurückzuführen: Verbesserte Rahmenbedingungen für Mitarbeiter und eine umfassende Begleitung von Praktikanten trugen maßgeblich zum Ergebnis bei. Nach den schwierigen Pandemie-Jahren sind alle Pflegewohnheime wieder voll in Betrieb. Und eine enge Verzahnung von Pflege, Management und Planung ermöglichte die Trendwende, heißt es. „Wenn wir in gute Rahmenbedingungen für das Personal investieren, investieren wir direkt in die Lebensqualität der Grazerinnen und Grazer“, betont Gesundheitsstadtrat Robert Krotzer. Es wurden nicht nur bestehende Angebote gesichert, sondern auch neue Versorgungsformen etabliert. Ein Beispiel hierfür ist die Neuausrichtung des Wachkomadepartments zur spezialisierten Neurological Care Unit sowie Fortschritte im Bereich Digital Health.