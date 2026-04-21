Mit „OVO“: Cirque du Soleil kommt nach Graz

Das weltweit bekannte Cirque du Soleil bringt im Herbst seine gefeierte Arena-Show „OVO“ nach Graz. In einem farbenfrohen Spektakel dreht sich alles um die Welt der Insekten, die akrobatisch auf die Bühne gebracht wird.

Die Produktion „OVO“ (portugiesisch für „Ei“) zeigt einen lebendigen Kosmos voller Bewegung und Kontraste. Ein mysteriöses, großes Ei dient dabei als zentrales Symbol und roter Faden. Insgesamt 53 Akrobaten und Musiker aus aller Welt gestalten das Geschehen. Der Cirque du Soleil besteht seit vier Jahrzehnten und hat mit seinen Produktionen bereits über 400 Millionen Menschen in 86 Ländern erreicht. Allein die Show „OVO“ verzeichnete bisher mehr als 7 Millionen Zuschauer weltweit. „Leuchtende Kostüme und markante Bühnenbilder machen das große Krabbeln zu einem Vergnügen für alle Generationen“, berichtet Graz Tourismus auf der Webseite.